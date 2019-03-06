Festival yaklaştı... 6 ton mesir macunu saçılacak!

UNESCO'nun Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve bu yıl 479'uncusu yapılacak Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında saçılacak mesir macunları paketlenmeye başladı.

Kentte 23-28 Nisan'da 479'uncu kez düzenlenecek festivalle ilgili hazırlıklar sürüyor.

Yoğun mesai harcıyorlar

Sultan Camisi kubbesi ve minareleri ile çevredeki evlerin balkonlarından 28 Nisan'da halka saçılacak mesir macunlarını hazırlayan 15 kadın, 6 ton mesir macununu festivale yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneğinin atölyesinde hazırlanan mesir macunları büyük bir özenle festivale hazırlanıyor. Özel formülle hazırlanan macunu bir gün dinlendiren kadınlar, macunu 41 çeşit baharatla karıştırıp kestikten sonra paketliyor.

Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, festivale bu yıl yurt içi ve yurt dışından çok sayıda katılımcıyı beklediklerini belirtti.