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Festival iptal edilsin! STK’lardan sözde festivale büyük tepki

Toplumsal ahlakı bozmada kötü alışkanlıkların en başında gelen alkollü içecekleri şirin göstermek maksadı ile festival düzenleniyor. Düzenlenen sözde festivalin iptali için STK’lar yetkililere çağrıda bulundu. STK temsilcileri, “Adana’nın kültür ve sanat alanında gündeme gelmesini istiyoruz” dedi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:29

Adana Sivil İnsiyatif Meclisi toplumsal ahlakı bozmak için düzenlenen alkollü içecek festivaline tepki geldi. Adana Sivil İnsiyatif Meclisi, Adana’nın rakı festivaliyle yahut adliye kavgalarıyla gündeme gelmesini istemediklerini belirtti.

Bu tür faaliyetlere göz yumulmaz

Gün kutlamaya meraklı toplumların olduğu bir dünyada yaşıyoruz” denilen açıklamada, “İnsanlar, devletler önemli gördükleri hususlara dikkat çekmek için gün ve haftalar belirlemiş, belirledikleri bu gün ve haftaları da çeşitli etkinliklerle kutlamayı da gelenek haline getirmişler. Kutlanan günlerin en temel özelliği de toplumun yararına olmasıdır.  ‘Dünya Şehircilik Günü’, ‘Dünya Diyabet Günü’, ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ ‘Dünya Özürlüler Günü’, ‘Dünya İnsan Hakları Günü’ gibi.  Devletlerin, toplumun yarına olan bütün faaliyetleri desteklemek ve toplumun zararına olabilecek her türlü faaliyetleri de engellemek gibi bir görevleri vardır. Uyuşturucu, alkol ve sigara ile ilgili yapılan mücadele ve yasaklamalar bunun birer örneğidir. Asıl sorumuz ve sorunumuz şu:  Kötü, çirkin ve zararlı herhangi bir nesneyi, olguyu yahut fiil ve davranışı önemli kabul edip kutlaması yapılır mı? Yapılacak olan kutlama faaliyetine devletin organları destek verir mi, vermese bile faaliyetin yapılmasına göz yumabilir mi?  Öyleyse nasıl oluyor da, Adana’da Vakıflar Haftası’na denk gelen 9 Aralık günü ‘Dünya Rakı Günü’ olarak kutlanıyor, hem de tarihi Ulu Cami ile Yağ Camii’nin yanı başında? Bu sorunun cevabını merak ediyoruz. Sorunun muhatabı öncelikle ilin Valisi, Kaymakamı, Belediye Başkanları  ve vicdan sahibi herkes” ifadeleri yer aldı.

Bu saçmalıktan vazgeçilmeli

Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanların sözde festivalde sabaha kadar içki tükettiklerine dikkat çekilen açıklamada: “Her açıdan zararlı olan bu faaliyeti bir geleneğe dönüştürme ısrarı niye? Bu konuda mücadele etmesi gerekenler niçin suskunlar?  Yarın birileri de çıkıp ‘Biz Türkiye’de şu tarihlerde ‘Yağma Günü’, ‘Rüşvet Verme Günü’ belirledik ve bu günleri kutlayacağız’ dese ve etkinlik yapmaya kalkarsa ne olur?  Şayet bu örnekler saçma geldiyse, Adana’da ‘Kebap Festivali’ adı altında ‘Dünya Rakı Günü’ kutlaması saçmalığından vazgeçilmelidir. Adana’nın yalnızca bilim, kültür ve sanat alanında gündeme gelmesini istiyoruz bu konuda yöneticilerin sorumluluklarını hatırlatıyoruz” denildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 11:29
  1. Adana Sivil İnsiyatif Meclisi
  2. alkollü içecek festivali
  3. Dünya Şehircilik Günü
  4. Dünya Diyabet Günü
  5. Dünya Çocuk Hakları Günü
  6. Dünya Özürlüler Günü
  7. Dünya İnsan Hakları Günü
  8. Dünya Rakı Günü
  9. Ulu Cami
  10. Yağ Camii
  11. Vakıflar Haftası
  12. Kebap Festivali

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  • gökhangökhan26 dk önce
    ... çocuk gelin ve yanan çocuklar onlarıda yazın.
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