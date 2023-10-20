Festival alanındaki katliamı İsrail askerleri yaptı!

Hamas'ın 7 Ekim günü Aksa Tufanı operasyonunu başlattığı sıralarda İsrail’in güneyinde Supernova Festivali gerçekleşiyordu. Alandan gelen görüntülerde Hamas askerlerinin gökyüzünden paraşütle süzüldükleri ve festivalden yüzlerce insanın sağa sola kaçıştığı görüldü. Daha sonra İsrail tarafından yapılan açıklamada, festival alanında 260 kişinin Hamas tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti.

Ancak dün festivalde bir süre Hamas tarafından rehin tutulan bir genç İsrail radyosuna demeç verdi. Kısaca Hamas'ın kendileri çok nazik davrandığını, asıl katlimanın İsrail polisinin alana geldikten sonra rastgelene ateş açması sonucu gerçekleştiğini ifade etti.

"Bu süre boyunca "teröristler" bize zarar vermediler, bize içki içme fırsatı bile verdiler ve biz panik yaparken sakinleştirdiler. Durum gerçekten çok korkutucuydu, ama şanslıydık ki kimse bize zarar vermedi. Yaklaşık iki saat boyunca herhangi bir güvenlik gücü bizimle değildi ve polisin gelmesi için beklemek zorunda kaldık. Sonunda, kurtarıldık. Şu an arkadaşlarımla birlikteyim."

Yasmine isimli kız İsrail polisinin evleri patlattığını ve kendilerinin zor kurtulduğunu iddia ediyor.

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"Polis gelince ise her tarafa ateş açmaya başladılar benimle konuşan bir silahlı adamla dışarı çıktık. Dışarıda 4 kişi ölmüştü, sanırım polis öldürmüştü onları. Sonra silahlı adamı tutukladılar ve içerideki rehinelere ve silahlı adamlara yoğun ateş açılıp hepsini öldürdüler."

YALANDA MAHİR ÜLKE İSRAİL

Hamas'ın operasyonundan bu yanan kamuoyunu manipüle etmek için söylemedikleri yalan kalmayan İsrail yetkililerinin artık ağzından çıkan her söze şüpheyle bakılması ve yalan olma ihtimalinin yüksek olduğu varsıylması gerekmektedir.