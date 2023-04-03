"Fesli deli" dedikleri Kadir Mısıroğlu bugünü sanki görmüş! O iddiası bakın nasıl gerçek oldu

Her Allah'ın günü İslam'a ve Müslümanlara saldıran zihniyetin, seçimler yaklaşırken iftar sofralarında ellerini semaya açıp pozlar vermesini samimiyetsizlik olarak nitelendiren Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bir kısım çevreler tarafından "fesli deli" denilerek aşağılanmaya çalışılan Kadir Mısıroğlu'nun "Gün gelecek bunların hepsi 'Biz daha çok Müslümanız' diye sizden oy isteyecekler" sözlerini hatırlattı.

Altınok, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Erdoğan bir kısım ahaliyi yıllardır "Bu Ramazan kesin Şeriat gelecek" diye korkutan kim varsa "mücahit" yaptı. İmam Hatipli Ahmet Hakan bile "Fesli" diyor ama Rahmetli Kadir Mısıroğlu'nun her dediği çıkıyor.

Yalnızca, Mısıroğlu'nun FETÖ'yü herkesten önce en sert şekilde ifşa etmesinden bahsetmiyorum...

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"Gün gelecek bunların hepsi biz daha çok Müslümanız diye sizden oy isteyecekler" dediğini hatırlıyorum. Bugünlerde bol bol dua ederken poz paylaşanlar, arada farkında olmadan seccadenin üstüne ayakkabıyla falan çıkıyorlar ama olsun... Neyse ki "Gerçek İslam'da seccadenin sadece bir halı olduğu" türünden fetvaları veren Nevşin Mengü gibi din kardeşleri var."