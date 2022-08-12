 Fesleğen nasıl yetiştirilir?

Hem görüntüsü hem de güzel kokusu sayesinde sıkça kullanılan fesleğenlerin yetiştirilmeleri de çok zor değildir. Çok özel bir bakıma ihtiyaç duymadan siz de evlerinizde ya da iş yerlerinizde fesleğen yetiştirerek ortamın havasını değiştirebilirsiniz. Evlerde ve iş yerlerinde bitkilerin kullanımı özellikle görüntünün güzelleştirilmesi ve daha samimi bir ortam oluşturulabilmesi için sıkça tercih edilen yöntemlerden birisidir.

Fesleğen Hangi Şartlarda Yetişir?

Öncelikle fesleğeni nerede yetiştirmek isteyeceğinize karar vermeniz gerekecektir. Eğer bahçenizde ve dışarıda yetiştirecekseniz mevsim şartlarına göre Mayıs ayında tohumlarını ekmeniz gerekecektir. Ancak saksıda yetiştirecekseniz Mart ayında ekmeniz daha sağlıklı sonuçlar almanıza sebep olacaktır. Fesleğen tohumları ekildikten kısa bir süre sonra filizlenerek köklenecektir. Ayrıca oldukça dayanıklı olan bu bitki sayesinde güzel kokuların yayılmasına da sebep olabileceksiniz. Çıkan fesleğenlerinizin hem kokularından hem de yemeklerinizde ve özellikle salatalarınızda kullanarak daha lezzetli sonuçlar alabilirsiniz.

Fesleğen Ekerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Fesleğeni eğer bahçenizde ekecekseniz ektiğiniz yer çok önemli olacaktır. Eğer bahçenizde bezelye ve salatalık gibi bitkiler de yetiştiriyorsanız bu bitkilerin yanına ekmemeniz gerekecektir. Aksi taktirde fesleğenleriniz istediğiniz gibi yetişmeyecektir. Saksıda yetiştirecekseniz de güneş gören bir yerde bulundurmanız daha sağlıklı olacaktır.

Fesleğen Toplarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Artık olgunlaşmış olan fesleğenlerin toplanabilmesi için yaprakların olgunlaşmaları yeterli olacaktır. Yapraklar olgunlaştığında ve henüz çiçek açmadan önce toplamanız durumunda kullanılabilecektir. Ancak toplarken en çok dikkat etmeniz gereken durum kökünden kopartmak yerine yaprağın dibinden biraz da sap olacak şekilde kesmeniz olacaktır. Bu şekilde hem köke zarar vermemiş olacaksınız hem de kestiğiniz yerden yeniden fesleğen çıkmasına da yardımcı olmuş olacaksınız. Ayrıca yeni çıkacak olan fesleğen eskisine göre bu yöntem sayesinde daha gür olacaktır.

Kolayca evinizin içerisinde saksılarda ya da bahçenizde yetiştirebileceğiniz fesleğen sayesinde doğal ve kendi ellerinizle yetiştirdiğiniz besinleri kullanabileceksiniz. Fesleğenler hem güzel görüntüleri hem de güzel kokuları sayesinde dekorasyon ürünü olarak da kullanılmaktadır.