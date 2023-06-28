Feshane’deki sapkınlığa ‘dur’ denildi

Sebahattin Ayan İstanbul

Göreve gelir gelmez eşcinsel sapkınlığına meşruiyet kazandırmak için İBB bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitliği birimi kurulması teklifi veren ve katıldığı bir canlı yayında eşcinsel evliliğe karşı olmadığını ima eden LGBTİ dostu Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan ilçesinde protesto edildi.

İBB’yi cinsiyetsizleştirdi!

Daha önce İstanbul’daki birçok duvarı LGBTİ sapkınlarının paçavralarını andıran renklere boyayan, grafiti çalışması adı altında İstanbul’un duvarlarını +18’lik ucubelerle donatan ve son olarak “Tasavvuf Müzesi yapacağım” dediği Feshane’yi LGBTİ propagandasına alet eden İmamoğlu’na tepki gösteren duyarlı vatandaşlar ve İslami STK’lar, Feshane’deki ahlaksız serginin kaldırılmasını istedi. Vatandaşların yoğun katılım sağladığı protestoya Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican ile Önce İnsan Derneği Başkanı Nuray Canan Songür’ün yanı sıra Prof. Dr. Ahmet Akın ve gazeteci Özlem Doğan katıldı.

Bu sergi bize hakarettir

“Semtimizde sapkınlık istemiyoruz” sloganları eşliğinde konuşan Kürşat Mican, şunları ifade etti: “Burada CHP’li İBB Başkanı açık bir şekilde eşcinselliği, satanistliği desteklemektedir. Şeytanın askerliğini yapmaktadır. Burada tarihi dokusuna, milli değerlerine, manevi ruhuna uygun olması gereken, sanatın sergilenmesi gerekiyordu. Lakin burada şu anda satanistlerin, eşcinsellerin heykelleri var. Bu küresel LGBT lobisinin Türkiye’mizi, ülkemizi her koldan kuşattığını göstermektedir. Ekrem İmamoğlu terbiyesizliğini, ahlaksızlığını bize göstermiştir. İstanbul’da bu topraklar atalarımızın kanlarıyla sulanmış alınlarıyla damgalanmıştır. Bu sergi atalarımızın kemiklerini sızlatmakta, Müslüman Türk milletine hakarettir, küfürdür, ivedilikle kaldırılması lazım. Sabrımız taştı. Biz Türk milleti olarak Ekrem’i uyarıyoruz. Ya bu sergiyi kaldırır ya da millet olarak biz bu sergiyi kaldırmasını biliriz.”

LGBT terörden tehlikleli

Nuray Canan Songür de, şunları dile getirdi: “Bu bir küresel saldırı ve bütün ülkelerde vicdan sahibi insanlar Hıristiyanıyla, Müslümanıyla bu sapkınlıklara karşı çocuklarını korumak için büyük bir mücadele veriyorlar. Ve bu küresel sapkınlara alet olan, burada onlara kamuya açık yerleri tahsis eden İmamoğlu’nu şiddetle kınıyoruz. Sapkınlıkların Türkiye’de yer almamasını istemiyoruz. Buna dair bütün tepkimizi, gücümüzle ortaya koyacağız. Çünkü bu çok ciddi bir sorun. Çocukları, aileleri, insanlığı tehdit eden, terör daha tehlikeli bir terördür LGBT. Ekrem İmamoğlu Kur’an-ı Kerim okuyarak insanlardan oy toplamış daha sonra Allah’ın ayetleriyle lanetlediği her ne fiil varsa propaganda alanı açmıştır.”

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Eyüpsultan'a saygısızlık

Gazeteci Özlem Doğan ise, şunları söyledi: “CHP’li yönetim, paganların, cinsellik ve çıplaklık içeren, polis düşmanlığı yapan fotoğrafların LGBT propagandasının, sosyalizmi öven filmlerin gösterildiği bu sergide açıkça Ebu Eyyub el-Ensari’nin de mefdun bulunduğu Eyüpsultan’da maneviyata saygısızlık etmektedir. Biz CHP’li yönetimi nereden tanıyoruz? Göreve gelir gelmez başta İstanbul Kent Konseyi olmak üzere bütün iştiraklerine spot LGBT adlı LGBT misyoneri dernekleri de yürütme kurulu üyesi yapmasından tanıyoruz. CHP zihniyeti bu sapkınlıklara açıkça meydan vermektedir. Ama biz Müslüman Türk milleti olarak kesinlikle kendisine izin vermeyeceğiz. Ve bu sergi kapanana kadar da mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.”

Faciayla karşı karşıyayız

Prof. Dr. Ahmet Akın da şöyle konuştu: “İçeride bulunan tablolar, yazılar, görsellerin büyük bir kısmı maalesef çocuklarımızın cinsel kimliğine, ahlaki kimliğine, maneviyatına, vatan sevgisine ve birlik sevgisine zarar verecek mahiyettedir. Çocuklarınızın zarar görmesini istemiyorsanız içerideki çıplak resimlerden satanist figürlerden lütfen burayı protesto edin ve tüm İstanbul halkına ve Türk vatandaşlarına şöyle seslenmek istiyorum; buraya hiç kimse gelmesin ve burayı protesto etsin. Ta ki burası Eyüpsultan vatanın maneviyatına yakışan bir şekle bürünene kadar.”

Eylemciler, yapılan konuşmalar ve İmamoğlu aleyhine atılan sloganlar sonrası olaysız dağıldı.