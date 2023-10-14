Ferrari herkesi şaşkına çevirdi, kripto para olarak ödeme için otomotiv devi satışa evet dedi! Bir ilk oldu, başladılar

Ferrari pazarlama ve ticaret şefi Enrico Galliera yaptığı açıklamada, ABD'deki lüks spor otomobilleri için kripto para birimiyle ödeme kabul etmeye başladığını ve varlıklı müşterilerinden gelen taleplerin ardından programı Avrupa'ya genişleteceğini söyledi

Teknoloji şirketlerinin büyük çoğunluğu, bitcoin ve diğer tokenlerin volatilitesinin onları ticaret için kullanışsız hale getirmesi nedeniyle kriptodan uzak durdu. Düzensiz regülasyonlar ve yüksek enerji kullanımı da kriptonun bir ödeme aracı olarak yaygınlaşmasını engelledi.

Karbon ayak izini azaltma çabası

Reuters'ın haberine göre Ferrari'nin Pazarlama ve Ticaret Baş Sorumlusu Enrico Galliera, kripto para birimlerinin yeni yazılımlar ve yenilenebilir kaynakların daha fazla kullanılması yoluyla karbon ayak izlerini azaltmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

Galliera daha önce yaptığı bir röportajında "2030 yılına kadar tüm değer zincirimiz boyunca karbon nötr olma hedefimiz kesinlikle teyit edildi" sözlerini kaydetmişti.

Ferrari, müşterilerinin birçoğu kriptoya yatırım yaptığı için kararın piyasadan ve bayilerden gelen taleplere yanıt olarak geldiğini söyledi. Galliera,"Bazıları servetlerini kripto paralar üzerine inşa etmiş genç yatırımcılar, bazıları ise portföylerini çeşitlendirmek isteyen daha geleneksel yatırımcılar" ifadelerini kullandı.

İkinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum gibi bazı kripto para birimleri enerji verimliliklerini artırmış olsa da, bitcoin hala yüksek enerji gereksinimi nedeniyle eleştiriliyor.

Ferrari alabilecek kişilere ulaşacağız

Ferrari, bu yılın ilk yarısında ABD'yi de içeren Amerika bölgesine 1800'den fazla otomobil sevk etti. Galliera, Ferrari'nin kripto yoluyla kaç araba satmayı beklediğini söylemedi. Şirketin sipariş portföyünün güçlü olduğunu ve 2025 yılına kadar tamamen rezerve edildiğini, ancak şirketin bu genişleyen evreni test etmek istediğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Bu, müşterilerimiz olmayan ama Ferrari alabilecek insanlarla bağlantı kurmamıza yardımcı olacak"

ABD'den sonra Avrupa'da da uygulanacak

2022'de 200 bin euro'dan başlayan ve 2 milyon euro'ya kadar çıkan fiyatlarla 13 bin 200 otomobil satan İtalyan şirket, kripto planını önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Avrupa'ya ve ardından kripto paranın yasal olarak kabul edildiği diğer bölgelere genişletmeyi planlıyor.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Ferrari'nin en büyük bölgesi ve bu yılın ilk yarısında toplam araç sevkiyatının yüzde 46'sını oluşturuyor. Galliera, "İlgi ABD ve Avrupa'da aynı, büyük farklılıklar görmüyoruz" dedi.

BitPay ile çalışacak

Ferrari, ABD'deki ilk aşama için en büyük kripto para birimi ödeme araçlarından biri olan BitPay'e yöneldi ve bitcoin, ether ve en büyük stabilcoinlerden biri olan USDC'de işlemlere izin verecek. Ferrari farklı bölgelerde başka ödeme platformları da kullanabilir. Galliera, "Kripto para birimleri aracılığıyla ödeme yaparsanız fiyatlar değişmeyecek, ek ücret alınmayacak" dedi.

Bitpay, Ferrari'nin bayileri adına kripto para ödemelerini hızlıca geleneksel para birimine dönüştürecek, böylece alıcı, fiyat dalgalanmalarından korunacaklar.

Kara para aklamaya tedbir

Ödeme aracı olarak BitPay, sanal para birimlerinin meşru kaynaklardan gelmesini ve suç faaliyetlerinden elde edilmemesini veya suç gelirlerini aklamak veya vergi kaçırmak için kullanılmamasını sağlayacak.

Ferrari'nin pazarlama ve ticaret şefi, ABD'deki bayilerinin çoğunun programa katıldığını ya da katılmak üzere olduğunu söyledi Galliera, "Yakında başkalarının da katılacağına eminim" dedi.