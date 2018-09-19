Fernando Muslera'ya göre 3 gollü zaferin şifresi

İşte Fernando Muslera'nın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:

"Çok mutluyum. İlk maç bizim için önemliydi. Başlangıçlar çok önemlidir. Kendi taraftarımızın önünde oynamak büyük bir avantajdı. Hep beraber çok güzel bir galibiyet aldık. Umarım aynen bu şekilde devam ederiz."

GALİBİYET ŞİFRESİNİ AÇIKLADI: EKSTRA MÜCADELE

"İki mükemmel bir gol izledik. Garry Rodrigues'in birebir de eksiltemeyeceği oyuncu yok. Hangi anda şut çekeceğini kestiremiyorsunuz. Bir anda şut çıkarıyor. Eren, antrenmanda sürekli bu vuruşları deniyor. Çok mücadele etti ve güzel bir gol attı.

Üçüncü gol öncesi Henry ve Emre'nin yaptığı mücadele var. Ekstra bir mücadele vardı. Böylece çok güzel bir galibiyet oldu bizim için."