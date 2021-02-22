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Spor Fernando Muslera ile 2+1 yıl daha
Spor

Fernando Muslera ile 2+1 yıl daha

Galatasaray’a kurtarıcı gibi dönen Uruguaylı file bekçisiyle masaya oturulacak. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun menajeri Daniel Fonseca İstanbul’a davet edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 09:50:00 -
Fernando Muslera ile 2+1 yıl daha

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı file bekçisiyle devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, iç transferde ilk görüşmesini Muslera ile gerçekleştirecek.

Oynadığı son 7 karşılaşmada sadece üç gol yiyen, kaleyi bulan 30 şutun 27’sini kurtararak yüzde 90’lık bir başarı yakalayan Muslera’dan çok memnun olan sarı-kırmızılılar, kaptanlarıyla devam etmek istiyor.

Yeni kontrat için düğmeye basan sarı-kırmızılılar başarılı eldivenin menajeri Daniel Fonseca’yı İstanbul’a davet etti.

Sezon bitmeden sözleşmeyi yenilemeyi amaçlayan Galatasaray Yönetimi’nin bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık bir teklifte bulunacağı öğrenildi.

Muslera’nın, yeni sözleşme ile beraber yıllık ücretinin, 3 milyon 575 bin eurodan 2.5 milyon euroya çekilmesinin planlandığı belirtildi.

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Yorumlar

derin analiz

fenerbahçe, 6S zayıflatmak istiyorsa irfan can ı falan boşvermeli muslera ya iyi bir kontrat sunmalı
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