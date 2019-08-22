0553 313 94 23

Fermanla yaptırılan sini Tokat'ta sergileniyor

Osmanlı padişahlarından 2'nci Mahmud'un o dönem İstanbul'da yapılamadığı için 1813'te ferman çıkararak, Tokatlı ustalara yaptırdığı, bakır saray sinilerinden biri, Tokat Belediyesi Kent Müzesi'nde sergileniyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:11
Fermanla yaptırılan sini Tokat'ta sergileniyor

Osmanlı padişahı 2'nci Mahmud döneminde, sarayda misafirleri ağırlamak için kullanılan siniler İstanbul'da yapılamayınca sultan, bakır işleme ustalarının varlığıyla bilinen Tokat'ta hazırlanması için ferman hazırladı. Bunun üzerine bakır siniler, Tokat'ta ustalar tarafından üretilerek, saraya gönderildi. Bu bakır sinilerden biri ve padişahın fermanının kopya görseli, Tokat Belediyesi bünyesindeki Kent Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Tokat Şehir Müzesi'nde görevli arkeolog İbrahim Çetin, padişah fermanı üzerine yaptırılan ve biri müzede yer alan sininin nadide eser olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Tokat bakırcılığının nasıl kalitede olduğunu resmeden eserdir. Kaç adet yapıldığı hakkında kesin bilgi yok. Az miktarda yaptırıldığı rivayet ediliyor. Tokat bakırcılığı ve işçiliği 17'nci ve 18'inci yüzyılda dünyada 1 numaraya yerleşmiştir. Ergani'den gelen bakırlar Tokat kalhanelerinde işlenip daha sonra Samsun limanından tüm Osmanlı şehirlerine gönderilirmiş. Özellikle 17'nci ve 18'inci yüzyılda Tokat kalhanelerinde o kadar çok bakır işlemesi, bakır üretimi olmuş ki ham madde sıkıntısı yaşanmış. Yine fermanla tüm ham bakırlar Tokat kalhanelerine yönlendirilmiş. Tokat kalhanelerinde işlemesi yapılmış ve tüm dünyadaki Osmanlı şehirlerine iletilmiş. Tokat'ta o dönemde 33 kalhane, 8 de bakır kazan işi yapan bakır işçisi, dükkanı vardı."

Bakır sinilerin yapılması için hazırlanan ve bugün kopya görseli müzede bulunan ferman şöyle:

"Tokat Naibi’ne hüküm ki, Enderun-ı Hümayun’da görevli saray çukadarlarının büyük yemek sinileri zamanla eskimiş ancak çok büyük olmaları sebebiyle İstanbul’da imali mümkün olmadığından Tokat’ta imali gerek görülmüştür. Söz konusu sininin imali için bakırcı esnafından kıymeti ziyade olsun, Tokat’a gönderilmiştir. Sen ki mezkur kadımızsın, gerekli ücreti adı geçen şahıs (bakırcı esnafı) tarafından ödenmek şartıyla, söz konusu siniyi Tokat'ta en güzel bir şekilde, gönderdiğimiz görevlinin tavassutu ile imal ettirip, yine görevli şahsa teslim ederek Der-i Aliyye’me (Sarayıma) gönderilmesini temin etmen hususunda işbu fermanım yazılmış ve görevli bakırcı ile tarafına gönderilmiştir.

İmal edilen sininin çok iyi bir ücretle adı geçenin tavassutu ile kısa bir süre zarfında imali ve görevli memurumuza teslim ederek, tarafımıza göndermen hususu benim özel talebimdir. Bu konuda tembellik gösterme veya ilgisizlik gibi davranışlara rızamın olmadığını bilmelisin. Açık açık ifade edildiği şekilde davranmaya özen göstermeniz ve buna aykırı davranmaktan kaçınmanız hususunda hükümdür."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:11
  1. Samsun
  2. İstanbul
  3. Tokat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kilis’te 3 milyon 311 bin cinsel içerikli ve tıbbi hap ele geçirildi
    1. Kilis’te 3 milyon 311 bin cinsel..
    2. Fransız ekibinden Fenerbahçe'ye ret
    3. Elektrik şirketinden HDP'li belediye..
    4. Elazığ’da İl Afet Koordinasyon..
    5. Anadolu Isuzu, TransAnatolia..
    6. Hepsini tek tek elleriyle yapıyorlar!..
    7. Bakan Selçuk açıkladı: 32 bin başvuru..
    8. Türk yüzücü "Denizin Everesti"ni..
    9. Büyükşehir’in engellilere ulaşım..
    10. Adana'da akıllara durgunluk veren..
    11. Kayserispor taraftarı forvet..
    12. Honda’dan scooter modellerine özel ÖTV..
    13. Manisa'da feci kaza! Tarım işçilerini..
    14. Midesinden ve bağırsağından 45 kapsül..
    15. Nizip’te 29 uyuşturucu hap ele..
    16. Şehidin eşi, şehit Yanık’ı üniformayla..
    17. Gümrüklerde 'hız' ve 'yerlilik' artışı
    18. Başından vurulan fındık işçisi ağır..
    19. Altın fiyatları
    20. Sıfır Atık Projesi'ne 32 bin okuldan..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal