Ferit Şahenk yatını kaça sattı? Ferit Şahenk uçağını kaç paraya sattı? Ferit Şahenk'in uçağını yatını Demirören mi aldı?

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, Twitter'dan yaptığı paylaşımla yine Demirören grubunu hedef aldı. Sedat Peker işadamı Ferit Şahenk'in devlete olan borcunu ödemek için sattığı yat ve uçağını Demirören'in aldığını iddia etti.

Ferit Şahenk son olarak Nahita ve Gladiator adındanki iki yatını satışa çıkarmıştı. Yatların toplam maliyeti ise 22 milyon 700 bin euro. Doğuş Grubu’na ait Körfez Havacılık TC-KHB kuyruk numarasına sahip olan Gulfstream G-450 S/N 4175 model iş jetini de satmıştı. Satış ilanı Gulfstream’in internet sitesine konmuştu. Uçak için 14 milyon 250 bin dolar (64 milyon TL) istenmişti. Şahenk, Nahita isimli yelkenlisi ve Gladiator isimli yatını da satmıştı. 24 metre uzunluğunda olan Nahita’nın satış fiyatı ilk çıktığında 3.5 milyon euroydu. Teknenin şu anki fiyatı ise 2 milyon 900 bin euro. Gladiator isimli tekne ise, 19 milyon 800 bin Euro değerinde.

Ferit Şahenk kimdir?

Ferit Şahenk, 1964 yılında Ankara‘da doğdu. Annesi Deniz Şahenk, babası iş adamı Doğuş Holding’in kurucusu Ayhan Şahenk’dir. Filiz Şahenk adında bir kız kardeşi vardır. Aslen Niğdeli olan Şahenk İstanbul’da ikamet etmektedir. Lise öğrenimini İsviçre”de tamamladı. Ardından üniversite eğitimi için Boston Koleji'ne geçen Şahenk, 1987 yılında, pazarlama ve insan kaynakları bölümünden mezun oldu. Tahsilini Harvard Üniversitesi”nin Owner/President yönetici programıyla tamamladı. 1988 yılında Manufacturers Hannover'da bankacılık stajı yaptı.

Türkiye’ye döndüğünde aile şirketinde işe başladı. Bu dönemde çeşitli kademelerde görev aldı. 1991'de, Garanti Menkul Kıymetler Şirketi‘ni kurdu. Şirket, 1994 yılında Doğuş Grubu‘nun yatırım bankası haline geldi. Bu bankanın yönetim kurulu başkan yardımcılığına Ferit Şahenk getirildi. 1990-1997 yılları arasında Doğuş Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu başkanlığı yapan Şahenk, 2001 yılı Nisan ayında, kalp krizi sonucu vefat eden babası Ayhan Şahenk‘in yerine, henüz 37 yaşındayken Doğuş Holding‘in başına getirildi.

2001 yılındaki finans krizini 7 sektörde 60 şirket ile çok zor atlattı. Bu dönemde Osmanlı Bankası, Körfezbank ve Garanti Bankası adı ile 3 bankası varken hepsini Garanti Bankası adı altında birleştirdi. Şahsi serveti Forbes dergisi 2013 verilerine göre 3,4 milyar dolar olan Ferit Şahenk, Doğuş Holding çatısı altında çalışan 20.000’den fazla insanın da işvereni konumundadır. Amerikalı Diana Şahenk ile evli olan Şahenk'in Defne adında bir kız çocuğu vardır.