Feridun Kunak'ın önerdiği bitkisel kür! Taş gibi kemikler için bunu tüketin oluyor! Böylesi yok, herkes malzemeleri aramaya başladı
Feridun Kunak'ın şifa veren kür tarifleri merak ediliyor. Bunlardan biri de Feridun Kunak'ın taş gibi kemikler için önerdiği bitkisel kür tarifi. Yalnızca birkaç malzemeyle hazırlanan doğal kür tarifi ile kemik erimesini durdurmak mümkün. Peki, kemik erimesine iyi gelen besinler neler? İşte kemik erimesini durduran besinler ile Feridun Kunak'ın taş gibi kemikler için önerdiği bitkisel kür tarifi...Uzman isim tavsiye ettiği kürden sonra aktarlarda hareketlilik gözlenmeye başlandı. Herkes malzemeleri aramak için harekete geçti. İlk kez paylaşıyoruz işte ezber bozan tarif....
Kemik erimesi yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir sağlık problemi. Yanlış beslenme alışkanlıklarıyla beraber meydana gelen kemik erimesi için doğal kür tarifleri merak ediliyor. Feridun Kunak'ın önerdiği bitkisel kür tarifi düzenli olarak tüketildiğinde kemik sağlığı için inanılmaz fayda sağlıyor.
Peki, kemik erimesine ne iyi gelir? Güçlü kemiklere sahip olmak için kalsiyum bakımından zengin besinlerin tüketilmesi gerekiyor.
Kemik erimesine karşı tüketilmesi önerilen besinler ise şu şekilde sıralanıyor:
* Hurma
* Süt, yoğurt, peynir
* Ispanak
* Balık
İşte Feridun Kunak'tan birkaç malzemeyle hazırlanan kemik erimesine iyi gelen bitkisel kür tarifi...
MALZEMELER
ÖNE ÇIKAN VİDEO
* Yumurta kabukları
* Limon suyu
YAPILIŞI
* 10 adet yumurta kabuğu toz haline getirilir.
* 20 adet limon sıkılır.
* Hazırlanan yumurta kabuğu tozu ve limon suyu bir kaba alınarak iyice karıştırılır.
* Karışıma sarımsak ve zencefil eklenir ve bir kez daha karıştırılır.
* Tüm karışım bir hafta buzdolabında bekletildikten sonra kullanılabilir.
* Kullanıma hazır olan karışım, çorba ve yemeklere ilave edilerek tüketilebilir.
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