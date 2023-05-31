Feridun Kunak'ın önerdiği bitkisel kür! Taş gibi kemikler için bunu tüketin oluyor! Böylesi yok, herkes malzemeleri aramaya başladı

Kemik erimesi yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir sağlık problemi. Yanlış beslenme alışkanlıklarıyla beraber meydana gelen kemik erimesi için doğal kür tarifleri merak ediliyor. Feridun Kunak'ın önerdiği bitkisel kür tarifi düzenli olarak tüketildiğinde kemik sağlığı için inanılmaz fayda sağlıyor.

Peki, kemik erimesine ne iyi gelir? Güçlü kemiklere sahip olmak için kalsiyum bakımından zengin besinlerin tüketilmesi gerekiyor.

Kemik erimesine karşı tüketilmesi önerilen besinler ise şu şekilde sıralanıyor:

* Hurma

* Süt, yoğurt, peynir

* Ispanak

* Balık

İşte Feridun Kunak'tan birkaç malzemeyle hazırlanan kemik erimesine iyi gelen bitkisel kür tarifi...

MALZEMELER

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* Yumurta kabukları

* Limon suyu

YAPILIŞI

* 10 adet yumurta kabuğu toz haline getirilir.

* 20 adet limon sıkılır.

* Hazırlanan yumurta kabuğu tozu ve limon suyu bir kaba alınarak iyice karıştırılır.

* Karışıma sarımsak ve zencefil eklenir ve bir kez daha karıştırılır.

* Tüm karışım bir hafta buzdolabında bekletildikten sonra kullanılabilir.

* Kullanıma hazır olan karışım, çorba ve yemeklere ilave edilerek tüketilebilir.

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