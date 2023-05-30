2023-05-30 23:02:22 İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği vücudu dipçik gibi yapan besinler! Öyle bir şey ki, her an vücudu baştan aşağı temizliyor
İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu adlı kitabında bahsettiği mucize besinler, birçok hastalığa karşı kalkan oluyor. İbn-i Sina asırlar öncesinden en önemli sağlık sorunlarından bir kaçına çözüm önerisinde bulundu. İbn-i Sina, asırlık tavsiyesiyle günümüze de ışık tutuyor. İşte İbn-i Sina?nın tavsiye ettiği şifalı besinler: İşte detaylar…