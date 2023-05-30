İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği vücudu dipçik gibi yapan besinler! Öyle bir şey ki, her an vücudu baştan aşağı temizliyor

KEREVİZ TOHUMU En çok kadınlarda görülen idrar problemleri iltihaba yol açarken erkekler de ise prostat gibi tehlikeli hastalıklara davetiye çıkarır. Bu duruma bir çok durum etki eder. Ancak İbn-i Sina Kereviz tohumunun mesane çalışmasında ve idrar torbalarında olumlu etkileri olduğunu söylüyor.