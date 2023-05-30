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İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği vücudu dipçik gibi yapan besinler! Öyle bir şey ki, her an vücudu baştan aşağı temizliyor

2023-05-30 23:02:22
İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği vücudu dipçik gibi yapan besinler! Öyle bir şey ki, her an vücudu baştan aşağı temizliyor

İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu adlı kitabında bahsettiği mucize besinler, birçok hastalığa karşı kalkan oluyor. İbn-i Sina asırlar öncesinden en önemli sağlık sorunlarından bir kaçına çözüm önerisinde bulundu. İbn-i Sina, asırlık tavsiyesiyle günümüze de ışık tutuyor. İşte İbn-i Sina?nın tavsiye ettiği şifalı besinler: İşte detaylar…

#1
Foto - İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği vücudu dipçik gibi yapan besinler! Öyle bir şey ki, her an vücudu baştan aşağı temizliyor

KUŞKONMAZ Protein bakımından zengin olan kuşkonmaz, kalori ve karbonhidrat bakımından düşük alkalin bir besindir.

#2
Foto - İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği vücudu dipçik gibi yapan besinler! Öyle bir şey ki, her an vücudu baştan aşağı temizliyor

Aynı zamanda potasyum, folat, vitamin A, C, K ve B vitamini açısından mükemmel bir kaynaktır. Diyet lifleri içeren kuşkonmaz; niasin, fosfor ve sodyum açısından da zengindir.

#3
Foto - İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği vücudu dipçik gibi yapan besinler! Öyle bir şey ki, her an vücudu baştan aşağı temizliyor

KEREVİZ TOHUMU En çok kadınlarda görülen idrar problemleri iltihaba yol açarken erkekler de ise prostat gibi tehlikeli hastalıklara davetiye çıkarır. Bu duruma bir çok durum etki eder. Ancak İbn-i Sina Kereviz tohumunun mesane çalışmasında ve idrar torbalarında olumlu etkileri olduğunu söylüyor.

#4
Foto - İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği vücudu dipçik gibi yapan besinler! Öyle bir şey ki, her an vücudu baştan aşağı temizliyor

KUZU KULAĞI Kuzu kulağı, pişirilip suyu süzüldüğünde beyni çalıştırır ve mideye oldukça faydalıdır.

#5
Foto - İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği vücudu dipçik gibi yapan besinler! Öyle bir şey ki, her an vücudu baştan aşağı temizliyor

KEREVİZ TOHUMU- En çok kadınlarda görülen idrar problemleri iltihaba yol açarken erkekler de ise prostat gibi tehlikeli hastalıklara davetiye çıkarır. Bu duruma bir çok durum etki eder. Ancak İbn-i Sina Kereviz tohumunun mesane çalışmasında ve idrar torbalarında olumlu etkileri olduğunu söylüyor.

#6
Foto - İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği vücudu dipçik gibi yapan besinler! Öyle bir şey ki, her an vücudu baştan aşağı temizliyor

KURU ÜZÜM Vücutta çeşitli nedenlerle görülen kemik ve kas ağrısı için günde bir avuç siyah kuru üzümün faydalı olduğunu vurguluyor. Özellikle son yıllarda koronavirüs gibi hastalıklar nedeniyle görülen vücut ağrıları için de uzmanların önerdiği besinlerden biridir.

#7
Foto - İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği vücudu dipçik gibi yapan besinler! Öyle bir şey ki, her an vücudu baştan aşağı temizliyor

KELLE PAÇA Vücuttaki kolejen oranını artırarak hücrelerin daha genç kalmasını sağlar. Ayrıca orantılı kilo almak isteyenlere de kelle suyu tavsiye eder.

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