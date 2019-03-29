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Feribotta 16 bin 900 dolar buldu! Etrafta sahibini aradı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 53 yaşındaki esnaf Hasan Şahin, 26 Mart günü İstanbul-Yalova feribotunda bulduğu 16 bin 900 doları, sahibi olan Iraklı 25 yaşındaki Mustafa Muhanned'e teslim etti.

29 Mart 2019 Cuma 12:23
Feribotta 16 bin 900 dolar buldu! Etrafta sahibini aradı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 'Şahpa' isimli zücaciyenin sahibi olan Hasan Şahin (53), İstanbul’da bindiği feribotun lavabosundan çıkarken yerdeki poşet gözüne çarptı. Poşette dolarlar olduğunu gören Şahin, etrafına baktı ancak kimseyi göremedi. Bu sırada feribot iskeleye yanaştı, inerek evine gitti. Poşeti açtı ve içinde 16 bin 900 dolar olduğunu gördü. Sonrasında da polise giderek durumu anlattı. Polis kendisini jandarmaya yönlendirdi.

8 bin doları istemedi

Hasan Şahin'in başvurusu üzerine jandarma ve İDO yetkilileri, dolarların sahibi olan Irak uyruklu Mustafa Muhanned'e ulaştı. Mustafa Muhanned, dün akşam Edremit ilçesine gelerek Haşan Şahin ile buluştu.

Şahin, dolarları Körfez Polis Merkezi'nde yetkililer huzurunda tutanak ile Mustafa Muhanned'e teslim etti. Şahin, Mustafa Muhanned'in kendisine 8 bin dolar vermesini söylemesine rağmen paranın tamamını teslim ettiğini anlatttı.

''Sürekli huzursuzluk vardı''

Esnaf Hasan Şahin, "Parayı teslim ettikten sonra şuan vicdanen çok rahatım. Para yanımdayken başına bir şey gelir diye sürekli bir huzursuzluk vardı" dedi.

Irak’ta konfeksiyon işiyle uğraştığını söyleyen Mustafa Muhanned, ailesi ile hem alışveriş yapmak hem de kısa süre kalmak için Yalova’ya geldiklerini belirterek, "İstanbul’dan feribotla Yalova’ya gelirken poşet içerisindeki parayı düşürmüşüm. Sonradan eve geldiğimde fark ettim ve İDO yetkililerine haber verdim. Hasan abi de parayı bulmuş ve haber vermiş Allah razı olsun" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 12:23
  1. Yalova
  2. İDO
  3. Balıkesir
  4. Edremit
  5. İstanbul

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