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Medya Ferhat Murat edepsiz çıkışa çıldırdı! Canlı yayında ‘Yırtık don’ kavgası
Medya

Ferhat Murat edepsiz çıkışa çıldırdı! Canlı yayında ‘Yırtık don’ kavgası

Yeniakit Publisher
2024-09-17 02:10:00 -

Hukukçu Afşin Hatipoğlu ile Gazeteci Ferhat Murat'ın canlı yayında tartıştığı anlar gündem oldu. ‘Yırtık don’ ifadesi üzerinden başlayan tartışma alevlenince sunucu konuklarını sakinleştirmekte zorluk yaşadı.

KRT TV'de Alev Olgay'ın sunduğu programda gergin anlar yaşandı. Erken seçim ne zaman ve Erdoğan'ın adaylığı mümkün mü sorularının gündemde olduğu programda Afşin Hatipoğlu ve Ferhat Murat arasında başlayan tartışmada 'Yırtık don' ifadesi tansiyonu bir anda yükseltti.

Sunucu Olgay'ın araya girmekte zorlandığı tartışmada Ferhat Murat programı terk etmek istedi.

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