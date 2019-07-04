0553 313 94 23

Ferhat Çulcuoğlu Yılport Samsunspor’da

SAMSUN (İHA) – Yılport Samsunspor geçen sezon Altay forması giyen Ferhat Çulcuoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 17:10
Ferhat Çulcuoğlu Yılport Samsunspor’da

SAMSUN (İHA) – Yılport Samsunspor geçen sezon Altay forması giyen Ferhat Çulcuoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Nuri Asan Tesislerinde düzenlenen imza törenine Genel Menajer Mustafa Aztopal ve Teknik Menajer Yücel Uyar da katıldı. İmza töreni öncesi konuşan Genel Menajer Mustafa Aztopal, "Ferhat Çulcuoğlu ile bugün 2 yıllık mukavele imzalıyoruz. Kendisi şampiyonluklar kazanmış, şampiyon bir oyuncu. Dolayısıyla böylesine değerli, kendi mevkisi için son derece başarılı kardeşimizi ailemize katmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sene hedefimize giden yolda bize yaşadığı tecrübelerden de faydalanarak büyük katkılar sağlayacaktır. Kendisine ‘hoş geldin’ diyoruz” dedi.


Ferhat Çulcuoğlu’nun takıma ciddi katkılar sağlayacağına inandığını belirten Teknik Menajer Yücel Uyar ise, "Ferhat Çulcuoğlu, şampiyonluklar yaşamış bir kardeşimiz. İstikrarlı, oynadığı her takıma ciddi katkılar sağlamış iyi bir oyuncu. İsteyerek, gönlümüze sine sine bir transfer yaptık. O da bizi kırmadı. Bizim inşallah bu sene yaşayacağımız şampiyonluğa katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bizim şampiyonluğumuzda önemli bir rol alacaktır. Biz sonuna kadar inanıyoruz. Pes etmeyen, vazgeçmeyen, yenilgiye tahammülü olmayan bir kardeşimiz. Samsunspor’a şampiyonluk yolunda ciddi katkıları sağlayacağından kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.



Ferhat Çulcuoğlu: "Amacım şampiyonluk yaşamak"


Burada bulunmaktan dolayı heyecanlı olduğunu ifade eden Ferhat Çulcuoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:


"Burada çok sıcak bir karşılama gördüm. Gerek yönetim bazında gerekse taraftar bazında güzel mesajlar aldım. Bu şanlı formayı giyme fırsatı veren hocamız, yönetimimiz ve başkanımız İsmail Uyanık’a çok teşekkür ediyorum. Amacımız bu şehre ve camiaya şampiyonluk yaşatmak, eski güzel günlerine döndürmek. Buna inandığım için buraya geldim. Daha önce de birçok takımda bu başarıyı yakaladım. Burada da yaşayacağıma inanıyorum. Takımdaşlığı, arkadaşlığı ve birlikteliği sağlarsak şampiyon olacağımıza inanıyorum. Hiçbir şampiyon tabi ki kolay değildir ama burada her şey var. Burada çok güzel şeyler bizi bekliyor. Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Ben her maçı çok iyi oynayacağımın, gol atacağımın, asist yapacağımın sözünü veremem ama her maç çok iyi mücadele edeceğim. Formam için savaşacağım. Bunun sözünü rahatlıkla verebilirim."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sulama göletine giren genç boğuldu
    1. Sulama göletine giren genç boğuldu
    2. Kayserispor, Ziya Alkurt'la anlaştı
    3. Amedspor’da teknik direktörlüğe Erin..
    4. Spor ayakkabılardaki zorlu lekelerden..
    5. Manavat’ta Dragone Kano Festivali
    6. İstanbul Beyoğlu'nda yangın paniği
    7. Berfin Özek’in yüzüne asit türünden..
    8. İtalya, Kahramanmaraş'taki füze..
    9. Satılık daire en çok İstanbul'da arandı
    10. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez..
    11. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
    12. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe..
    13. Minikler Hentbol’da gururlandırdı
    14. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
    15. Göztepe, Batuhan Kırdaroğlu'nu..
    16. ABD’nin ‘terör’ çelişkisi
    17. Kırkpınar güreşleri hangi kanalda?..
    18. 18 yaşındaki futbolcu, madenci oldu
    19. Dubai Şeyhinin lüks yatı Bodrum'da
    20. Kadın voleybolcular yarı finalde
    21. Aliağaspor’da Berkant imzaladı
    22. Fotoğraflar sızdı! Sisi, Türkiye'ye..
    23. Başkan Şahin İl Genel Meclis başkanı..
    24. Galatasaray Recep Gül’ün sözleşmesini..
    25. Karabük’te gergedan böceği bulundu
    26. Elektrik aboneliğinde tedarikçi..
    27. Vali Karaloğlu’ndan bütüncül tanıtım..
    28. İmamoğlu’nun aklındaki ismin..
    29. Heykel açılımı yapan ABD yardakçısı..
    30. Kırkpınar haftasında ‘Trakya..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Hani ‘Her şey çok güzel olacak'tı! İBB şimdi de 65 yaş üstü vatandaşın kartlarını iptal etti
    Hani ‘Her şey çok güzel olacak'tı! İBB şimdi de 65 yaş üstü vatandaşın kartlarını iptal etti
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar