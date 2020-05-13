  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Ferhat Akbaş, bir kez daha CEV komisyonuna aday gösterildi

Polonya ekibi Chemik Police ile sezonu üç kupayla kapatan Türk başantrenörü Ferhat Akbaş, CEV Antrenörler Komisyonu’na ikinci kez aday gösterildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:21:18 -
Ferhat Akbaş, bir kez daha CEV komisyonuna aday gösterildi

Polonya ekibi Chemik Police ile sezonu üç kupayla kapatan Türk başantrenörü Ferhat Akbaş, CEV Antrenörler Komisyonu’na ikinci kez aday gösterildi.


Türk başantrenör Ferhat Akbaş, CEV Antrenörler Komisyonu’na ikinci kez aday gösterildi. Polonya takımlarından Chemik Police’i çalıştıran Akbaş, dört yıldır görev aldığı antrenörler komisyonunda bir kez daha adaylar arasında yer aldı. Komisyonun şu anki başkanlığını Fransız Philippe Blain yaparken, komisyon sekreteri görevinde ise Danimarkalı Thomas Bro-Rasmussen bulunuyor. Komisyon üyeleri 26 Ekim 2020’de Rusya’nın başkenti Moskova’daki CEV Genel Kurulu’nda seçilecek.


CEV Antrenörler Komisyonu, Avrupa voleybolunun gelişmesi ve stratejik planlamalarının katkı sağlamak amacıyla görev yapıyor. Komisyon, voleybolun her seviyede büyümesine destek vermenin yanı sıra, tecrübeli antrenörlerin deneyimleriyle altyapı projelerinin de yaygınlaşması üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı