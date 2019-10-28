Ferhat Abdi Şahin kimdir? Terörist Mazlum Kobani yakalacak mı?

Ferhat Abdi Şahin-Şahin Cilo hakkında son dakika gelişmesine göre, Adalet Bakanlığı terörist Ferhat Abdi Şahin'in (Mazlum Kobani) tutuklanma talebini içeren iade talepnamesi dosyasını Dışişleri Bakanlığına iletti. ABD’nin Suriye’de şirin göstermek istediği terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin sözde komutanı hain Serhat Şahin 1990 yılında terör örgütü PKK’ya katılarak Abdullah Öcalan’ın Suriye’deki karargahında idari işlerde görev aldı. Şahin Cilo kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, 28 Ekim 2015’den beri İçişleri Bakanlığının yayınlanan en çok aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinde dokuzuncu sırasında yer alıyor. Peki Ferhat Abdi Şahin kimdir? Ferhat Abdi Şahin kod adı ne? Ferhat Abdi Şahin nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika bu adamı bize teslim etmeli" açıklamasını yapmıştı. Adalet Bakanlığı terörist Ferhat Abdi Şahin'in (Mazlum Kobani) tutuklanma talebini içeren iade talepnamesi dosyasını Dışişleri Bakanlığına iletti.

"Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin’de o kadar teröristtir"

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu” açılış törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada terörist Ferhat Abdi Şahin hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde terör örgütleriyle ilgili meselenin hem Rusya hem de Amerika’ya masada net bir şekilde anlatıldığının altını çizen Bakan Soylu, “Bu terörizme karşı kazanılan büyük bir başarıdır. Hala bir takım sıkıntılı işler söz konusudur. Kimse kusura bakmasın. Öldürülen El-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin’de o kadar teröristtir. Bu kadar açık ve net. Kimse kusura bakmasın, telefonla konuşmak, onunla muhatap olmak onun teröristliğini üstünden almaz. Canidir, katildir ve hukuk devleti denilen devletler bununla muhatap olamazlar, olmamalıdırlar. Bu aklı da biz vermemeliyiz. Amerika’nın hukukçuları ve Avrupa’nın hukukçuları vermeliler” ifadelerini kullandı.

Terörist Ferhat Abdi Şahin kimdir?

Barış Pınarı Harekatı ile köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından 'Şahin Cilo' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ortaya çıktı. Şahin Cilo daha önce de Birleşmiş Milletler ile masaya oturmuş, bir anlaşma imzalamıştı. Trump'ın generel dediği hain Mazlum Şahin (Ferhat Abdi Şahin) terör örgütü PKK'nın üst düzey sözde isimlerinden biri. 1967 yılında Afrin’de doğan Şahin Cilo terör elebaşısı Abdullah Öcalan’a yakınlığıyla biliniyor. Ferhat Şahin 1990 yılında terör örgütü PKK’ya katılarak Abdullah Öcalan’ın Suriye’deki karargahında idari işlerde görev aldı. O günden bu güne pek çok bölücü faliyette aktif rol alan bölücü Şahin Cilo, adını Suriye Demokratik Güçler (SDG) olarak. Değiştiren YPG’nin silahlı kanat sorumluluğunu yürütürüyor. Hain Şahin Cilo, TAK’ın da eski sorumlusu. Terör örgütü PKK’nın Hakkari’nin kırsalında düzenlediği çok sayıda kanlı saldırının da baş faili. Terörist Şahin Cilo, 28 Ekim 2015’den beri İçişleri Bakanlığının yayınlanan en çok aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinde dokuzuncu sırasında yer alıyor.