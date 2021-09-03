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Ferhan Şensoy'un cenazesindeki ilginç slogana para cezası
Gündem Ferhan Şensoy'un cenazesindeki ilginç slogana para cezası
Gündem

Ferhan Şensoy'un cenazesindeki ilginç slogana para cezası

Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde Beşiktaş lehine slogan atarak cenaze kalabalığının arasına dalıp gerginlik yaratan 4 kişi polis tarafından gözaltına alınıp idari para cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 13:55:00 -
Ferhan Şensoy'un cenazesindeki ilginç slogana para cezası

Uzun süredir kalp-damar hastalıkları ve metabolik hastalıklarla ilgili farklı hastanelerde tedavi görürken hayatını kaybeden Ferhan Şensoy, için İstiklal Caddesi’ndeki kendi Ses Tiyatrosu’nda tören düzenlenmişti.

Ferhan Şensoy'un tabutu cenaze aracıyla Teşvikiye Camiinden çıkarılıp Zincirlikuyu mezarlığına götürüldüğü sırada, tabutun üstünde Galatasaray bayrağını ve arkasından gelenlerin alkış yaptığını gören 4 kişi Beşiktaş lehine slogan atmaya başladı.

Ferhan Şensoy’un cenaze töreninde Beşiktaş lehine slogan atarak cenaze kalabalığının arasına dalıp gerginlik meydana getiren 4 kişi polis tarafından gözaltına alınıp idari para cezasına çarptırıldı.

4 şahıs verdikleri ifadede tabutun üzerinde Galatasaray bayrağı görünce ve arkasından gelenlerin alkışlaması sonucu Ferhan Şensoy'un cenazesi olduğunu bilmeden slogan attıklarını kaydettiler.

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