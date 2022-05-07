Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!

Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, yaklaşık 11 sene önce geçirdiği yüz felciyle hayranlarını üzmüştü. Sonrasında böbrek nakli de olan Ferdi Tayfur şimdilerde gözden uzak bir yaşan sürüyor Marmaris'te. Ferdi Tayfur, uzun bir süre sonra görüntülendi.

2011 yılında yüz felci geçiren Ferdi Tayfur'un şarkı söylemesi yasaklandı. Dalaman'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan şeker hastası Tayfur'a doktorları en az bir sene sahne yasağı koydu. Doktorların önerilerinden sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan sanatçı, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.

76 yaşındaki sanatçının menajeri Şirin Gözalıcı, Instagram hesabından Tayfur'un son halini paylaştı. Saçı ve sakalı beyazlayan Ferdi Tayfur'un yorgun hali de dikkatlerden kaçmadı.