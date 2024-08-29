Ferdi Tayfur'dan kızına suç duyurusu!

Yeşilçam oyuncusu ve şarkıcı Ferdi Tayfur’un Necla Nazır’dan olan kızı Tuğçe Tayfur Aydın ile arasındaki gerilim devam ediyor. Kızı hakkında suç durusunda bulunan Ferdi Tayfur, ayrıca kızının şarkılarını okumasını da istemediğini ifade etti.

FERDİ TAYFUR'DAN KIZINA SUÇ DUYURUSU

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ve kızı Tuğçe Tayfur’un düğününe dahi katılmayan Ferdi Tayfur, son paylaşımıyla gündem oldu. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Ferdi Tayfur, Müvekkilim Sayın Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Aydın arasında gelişen birtakım özel nedenlerden dolayı müvekkilimizin 'Tayfur' soyadının Tuğçe Aydın tarafından gerek görsel gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerin Tuğçe Aydın tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu 'Tuğçe Tayfur Store' isimli mağazasından kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu ve gerek müvekkilimiz Sayın Ferdi Tayfur, yeğenleri gerekse akrabaları hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda herhangi bir açıklama veya söylemlerde bulunmaması adına Tuğçe Aydın'ı bilgilendirmekle bu açıklamalarımızı da kamuoyuna duyurmaktayız. Yapmış olduğumuz açıklamalara itibar edilmemesi durumunda gerek Tuğçe Aydın gerekse Tuğçe Aydın ile beraber iş yapan ve hareket eden şahıs veya şirketler hakkında tüm yasal haklarımızı saklı tutmakla beraber Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz." ifadelerini kamuoyu ile paylaştı.

TUĞÇE TAYFUR'DAN BABASINA AĞIR SÖZLER

Tuğçe Tayfur kendisine yapılan yorumlar sonrası babası Ferdi Tayfur'un açıklamasına karşılık vererek, "Tayfur soy ismini bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size." açıklamasını yaptı.