Feray Yelmen tutuklandı mı? Ebru Ergin Bakar'ı döven Feray Yelmen cezası ne oldu?

Ankara Tabip Odası’nın (ATO) aktardığına göre hastanedeki nöroloji polikliniğine dün sabah giden hasta Feray Yelmen, uzman doktor Ebru Ergin Bakar’dan bir ilaç yazmasını istedi. Bakar söz konusu ilacın reçete edilebilmesi için özel rapor gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine Yelmen, Bakar’a saldırdı. Yelmen, Bakar’ın kafasını masaya ve duvara vurdu, boğazına ve yüzüne oturarak dövdü. doktor Ebru Ergin Bakar’a saldırdığı gerekçesiyle Feray Yelmen gözaltına alınan alındı. Feray Yelmen hakkında Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Feray Yelmen tutaklandı mı?

Olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yapana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli nörolog arkadaşımıza yönelik şiddet suçundan şüpheli şahıs, Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır. Karar ve sağlıkta şiddet konusuna gösterilen hızlı hassasiyet sebebiyle yargıya teşekkür ediyoruz" dedi.

Feray Yelmen ifadesinde ne dedi?

Feray Yelmen, emniyette verdiği ifadede, migren ve fibromiyalji rahatsızlığı bulunduğunu, bu rahatsızlıklarından ötürü düzenli olarak raporla alınan ilaçlar kullandığını belirtti. Dün bu ilaçları temin etmek için polikliniğe gidip Dr. Bakar’ın odasının önünde beklemeye başladığını belirten Yelmen ifadesinde şunları anlattı: “Doktor odasının önünde bulunan ekranlar bozuk olduğu için kapıyı çaldım ancak kapı kilitli olunca danışmaya sordum. Doktorun çay içmek için odadan ayrıldığını söylediler. Yarım saat bekledim. Doktor hanımın geldiğini görünce kapsının çalarak randevum olduğunu söyleyecektim ki doktor olan bu şahıs ne mesleğine ne de insanlığa uymayacak şekilde bağırıp ‘Ne giriyorsun kim sana gir dedi, çabuk odamdan çık’ diyerek bağırmaya başladı. Halbuki ben odaya dahi girmemiştim, kapısının önünde duruyordum. Ancak doktor böyle bağırınca ani refleksle korkup hemen dışarı çıktım, sonra koridorda bulunan üzerinde doktor önlüğü bulunan bir şahıs, ‘Her zamanki hali, onun sinirleri bozuk sen idare et’ dedi.”

Yelmen, kapıda beklemeye devam ettiğini, Bakar’ın sırası gelmesine rağmen kendisinden sonra gelen üç hastayı muayene ettiğini, kendisini bilerek beklettiğini, kimse kalmayınca da kendisini içeri çağırdığını öne sürdü.