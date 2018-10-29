THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Fenrerbahçe'de sakatlık şoku! Ayağı kırıldı

Süper Lig'de kötü sonuçların önünü bir türlü alamayan Fenerbahçe'de Oğuz Kağan Güçtekin'in fibula kemiğinde kırık olduğu ifade edildi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 10:55
Fenrerbahçe'de sakatlık şoku! Ayağı kırıldı

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sarı-lacivertliler için kötü bir haber geldi.

Ankaragücü maçı sonrasında Oğuz Kağan Güçtekin'in ayak fibula kemğinde kırık tespit edildi. Oğuz Kağan'ın iyileşme sürecinin 3-4 ayı bulabileceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcusu bu sezon 3 maçta oynadı ve 166 dakika sahada kaldı.

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 10:55
  1. Ankara
  2. Fenerbahçe
  3. Sakatlık şoku
  4. Oğuzhan Güçtekin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan Anıtkabir'de yeni havalimanı vurgusu
    1. Erdoğan'dan Anıtkabir'de yeni..
    2. Dolar alış satış ne kadar?
    3. Merkel'den şoke eden açıklama! Aday..
    4. Yunanlılarla Arnavutlar arasında büyük..
    5. İGA güvenlik görevlisi alımı genel..
    6. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    7. Gürcistan seçimleri ikinci tura..
    8. Trabzonspor'da sakatlık şaşkınlığı!
    9. Fenerbahçe'de ilk aday Korkut
    10. Gayrimüslimler de helal gıda istiyor
    11. Başaramadılar! 3. Havalimanı hizmete..
    12. Fenerbahçe Hollanda basınına manşet oldu
    13. Sen neymişsin be 'Işgın Otu'
    14. Fuat Oktay'dan yeni havalimanı..
    15. FETÖ'cü kadın subay itiraf etti!..
    16. Alman Vakfı’ndan LGBTİ itirafı
    17. BBP'den yerel seçim açıklaması!..
    18. Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!
    19. Kamyon kasasında o halde görenler şoke..
    20. CHP'nin ahlak anlayışı! Küçük..
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    Baba ve oğul Selman'dan Türkiye açıklaması!
    Baba ve oğul Selman'dan Türkiye açıklaması!
    İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar
    İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...
    Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler