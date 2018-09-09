Fenrerbahçe efsanesi Semih Şentürk, futbolu bıraktı

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun önemli golcülerinden Semih Şentürk, aktif futbol kariyerini sonlandırdı. Semih Şentürk'ün bu kararını Alex de Souza açıkladı.

Bir başka efsane Alex de Souza'nın Semih Şentürk açıklaması;

Fenerbahçe'de yıllarca forma giyen başarılı oyuncuyla alakalı konuşan Alex de Souza, Twitter hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Semih`le 2004 senesinde tanıştık. Atak elemanlarımız PVH ve Nobre`ydi. 2004 devre arasında Nicolas Anelka aramıza katıldı, Pierre sakatlandı. Semih de orada aramızdaydı. Semih`in antremanlardaki alan kovalayalıp hareketlenmeri ve son toplardaki becerisi çok ama çok dikkatimi çekiyordu. Daha sonraları Kezman, Deivid, Guiza, Niang, Sow ve niceleri geldi. Ama Semih çalışmaya devam ediyordu. Ne zaman saha içinde görev gelse ondan bekleneni her zaman yapıyordu. Hiç unutmuyorum Zico geldiğinde bana iki şey söyledi 1-) Alex yeni kaptan sensin 2-) Türk oyuncuları tanımamda bana yardımcı ol çünkü Türkleri iyi tanımam lazım. Zico`dan Semih`i dikkatle izlemesini, buna fazlasıyla değer olduğunu söylemiştim. Ve Zico bunu uyguladı"

"Özellikle Brezilyalı oyuncular Semih ile oynamaktan büyük keyif alıyorlardı. Çok ama çok iyiydi. Ben Semih ile birlikte oynamaya bayılıyordum. İlk günümden son günüme kadar benim yanımda oldu, benim Türk gibi olmama yardımcı olanlardan oldu. Bana hep yardımcı oldu. Bugün onunla telefonda konuşurken çok duygulandım. Futbolu bıraktığının haberini bana verdi ve o anda beraber yaşadığımız bir çok duygu, beraber yarattığımız bir çok atak gözümün önünde canlandı. Semih, seni çok seviyorum kardeş."

SEMİH ŞENTÜRK'ÜN KARİYERİ

1983 doğumlu Semih Şentürk, Fenerbahçe altyapısından yetişti. 2000-2001 sezonunda A Takım ile antrenmanlara çıkmaya başlayan Semih Şentürk 1 sezon İzmirspor'a kiralandı. 2002-2003 sezonundan sonra forma giymeye başlayan Semih Şentürk, 2005-2006 sezonundan itibaren daha çok forma şansı bulmaya başladı ve kalitesini arttırdı. Semih Şentürk, 12 sezon boyunca Fenerbahçe'de 280 maçta 86 gol kaydetti. Semih Şentürk, Fenerbahçe ile 5 lig şampiyonluğu 2 Ziraat Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi'nde 2007-2008 sezonunda çeyrek final ve UEFA Avrupa Ligi'nde de 2013 yılında yarı final heyecanı yaşadı.

Semih Şentürk, Spor Toto Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda ise 17 gol atmış ve gol kralı olmuştu.

Semih Şentürk, A Milli Futbol Takımı formasını ise toplamda 28 kez giyerken 8 gol attı. Semih Şentürk, EURO 2008'de İsviçre, Almanya ve Hırvatistan filelerini havalandırmıştı.

Fenerbahçe'den 2013 yılında ayrılan Semih Şentürk, Antalyaspor, Medipol Başakşehir, Eskişehirspor ve Ümraniyespor formalarını da sırtına geçirdi. Semih Şentürk son olarak geçen sezon formasını giydiği 26 maçta 7 gol kaydetti.