Fenomen isim başörtüsünü çıkardı, verdiği pozlarla şok etti! Yok artık

Instagram'ın ilk fenomenlerinden biri olan ve yaptığı ürün tanıtımları ile adını geniş kitlelere duyuran Ebru Sever Türk, geçtiğimiz yıl tesettürünü çıkarması ile hayranlarını şaşkına uğratarak uzun süre gündem olmuştu.

Tesettürünü bırakma sürecinde bir süre sosyal medyaya ara veren ünlü ismin artık tesettürlü olmadığını sosyal medyada ünlülerin hayatlarıyla ilgili gelişmeleri paylaşan bir sayfa ifşalamış ve bu yüzden sosyal medyaya ara verdiğini iddia etmişti.

Herkesin ağzı açık kalmıştı

İddiaların yayılmasından kısa bir süre sonra sosyal medyaya geri dönen fenomen ismin başörtüsünü çıkardığı görülmüştü. Herkesi şaşkına çeviren bu durumdan sonra Sever Türk'ün sevenlerinin bazıları tepki göstermiş, bazıları ise kendi kararı diyerek saygı duymuştu.

Fakat bir süre sonra bi yakını tarafından düğünlerde tesettürlü olduğu dışarda ise tesettürsüz olması ifşalanan Ebru Sever Türk İnstagram'da büyük linç yemişti. Daha sonra ise henüz hazır olmadığı için hayranlarıyla durumunu paylaşmadığını söyleyerek helallik istemişti.

Tesettürü bırakınca her pozu olay oldu

Karşılaştığı tepkiler karşısında hesaplarını kapatan ünlü isim daha sonra tekrardan hesap açmış ve ilk fotoğrafını eşiyle paylaşmıştı. Açıldıktan sonra verdiği her pozu olay olan Sever Türk'ün bu defa sosyal medyada yine eşiyle yaptığı paylaşım olay oldu.

Fenomen isim tesettürü bıraktıktan sonra kıyafet seçimi ve tarzıyla karşılaşıyor. Bu defa Instagram hesabından eşiyle yaptığı paylaşımında dekolteli elbisesi ile gündem oldu. Sever Türk'ün o paylaşımına binlerce olumsuz yorum geldi.