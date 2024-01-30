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Spor Fenerli yıldız için geldiler! Sacha Boey’in rekoru kırılıyor
Spor

Fenerli yıldız için geldiler! Sacha Boey’in rekoru kırılıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-30 15:05:00 -
Fenerli yıldız için geldiler! Sacha Boey’in rekoru kırılıyor

Ara transferde kadrosunu 3 önemli isimle güçlendiren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Ferdi Kadıoğlu hakkında sürpriz bir iddia geldi. Milli futbolcunun, Sacha Boey'nin rekorunu kırarak transfer olmaya çok yakın olduğu belirtildi. İşte ayrıntılar...

Ara transferde kadrosunu 3 önemli isimle güçlendiren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Ferdi Kadıoğlu hakkında sürpriz bir iddia geldi. Milli futbolcunun, Sacha Boey'nin rekorunu kırarak transfer olmaya çok yakın olduğu belirtildi. İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertliler rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Cengiz Ünder (2) kaydetti.
Ankaragücü'nün Tolga Ciğerci ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 60'a çıkararak liderliğini sürdürdü.
Bu sezonki 7. yenilgisini alan Ankaragücü ise 28 puanda kaldı.
Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin pırlantası Ferdi Kadıoğlu, Ankaragücü maçında yine gözlem altına alındı.

NAPOLI VE BAZI ALMAN KULÜPLERİ İZLEDİ

İtalyan ekibi Napoli'nin ve bazı Alman kulüplerinin scoutları tarafından tribünden izlenen Ferdi'nin sezon sonunda Boey'in satış rekorunu kırması bekleniyor.
Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıktı.
Milli yıldız, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.

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