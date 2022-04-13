Fener'in 'Kalesi'ne yine talip var!

Sarı lacivertlilerin Koreli stoperi Kim Min-Jae'yi Premier Lig'den sürpriz takım transfer listesine aldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek ikincilik için iddiasını sürdürdü. Derbide ezeli rakibi G. Saray'ı yenen F. Bahçe'de sürpriz transfer gelişmesi yaşandı.

Everton Kim Min-Jae için geldi

Sarı lacivertlilerin Koreli savunmacısı Kim Min-Jae için İngiliz ekibi derbiyi takip etti. İngiltere Premier Lig takımı Everton yetkilileri Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Kim Min-Jae'yi izlemek için Kadıköy'de yer aldı ve karşılaşma sonunda Koreli stoper için olumlu rapor sundu.

İkinci kez izlediler

Ajansspor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile oynadığı derbiyi de takip eden Everton yetkilileri bu sezon Kim Min-Jae'yi ikinci kez izlediler.

Sarı lacivertlilerin sezon öncesinde Çin’in Pekin Guoan takımından 3 milyon Euro bonservis ücreti ile kadrosuna kattığı 25 yaşındaki savunmacı kısa sürede ortaya koyduğu performansla F.Bahçe taraftarının sevgilisi oldu.

38 maçta oynadı

Kim Min-Jea bu sezon sarı lacivertlilerde 37'si ilk 11, 38 maçta oynadı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Derbiye damga vurdu!

Kim, Galatasaray karşılaşmasında 13 top kazanırken, 14 pas arası yapmayı başardı. Bu iki veride stoper oyuncuları arasında haftanın en iyi rakamlarını yakalayan Güney Koreli oyuncu, ayrıca kendi yarı sahasında pas hatası yapmadı ve 75 pasta 68 isabet sağladı.



