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Fenerbahçe'yi yenmenin bedeli 25 bin TL

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deviren Göztepe oyuncularına takım sponsoru tarafından 25 bin TL prim verildi.

26 Ağustos 2018 Pazar 16:10
Fenerbahçe'yi yenmenin bedeli 25 bin TL

Süper Lig'de Halil Akbunar'ın golüyle Fenerbahçe karşısında zafer elde eden Göztepe oyuncularına prim desteği geldi.

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'yi devirerek ilk galibiyetini alan Göztepe'nin sponsoru Türkerler Holding oyunculara 25 bin TL prim verdi.

3 sezondur Göztepe'nin forma göğüs sponsoru olan bu yıl göğüs sponsorluğunun yanında sırt sponsorluğunu da üstlenen Türkerler Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, Fenerbahçe galibiyeti ardından verilecek prime ek olarak 25 bin TL ekstra prim vererek oyuncuların sahadaki mücadelelerini ödüllendirdi.

"İNANCIMIZ VE DESTEĞİMİZ TAM"

Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker "Göztepe ile birlikte gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da yeni zaferler kazanmayı hedefliyoruz. İzmir yeşil sahalarda da hak ettiği başarılarla anılsın istiyoruz. Bu noktada Göztepe'ye inancımız ve desteğimiz tam" İfadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 16:10
  1. İzmir
  2. Süper Lig
  3. Fenerbahçe
  4. Göztepe
  5. Türkerler Holding
  6. Kazım Türker
  7. Halil Akbunar

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