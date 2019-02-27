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"Fenerbahçe'yi de yeneceğimize inanıyorum"

- Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Chidozie Awaziem:- "Ligin ikinci yarısının başında neler yapabileceğimizi gösterdik"- "Şu anda en iyi ligin İngiltere Premier Lig olduğunu düşünüyorum. O seviyede Almanya ve İtalya'yı da sayabilirim. Bu liglerdeki en üst seviye takımlarda oynamak isterim"

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:08
"Fenerbahçe'yi de yeneceğimize inanıyorum"


RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un devre arasında Porto'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Chidozie Collins Awaziem, Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneceklerine inandıklarını söyledi.

Çaykur Rizespor'da 5 maçta 369 dakika görev alan Chidozie Awaziem'in sahada kaldığı anlarda yeşil-mavili ekip, sadece Antalyaspor mücadelesinde bir gole engel olamadı.

Nijeryalı defans oyuncusu, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'a gelmeden önce yurt dışından ve Türkiye'den Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor'dan teklif aldığını belirtti.

Çaykur Rizespor'dan gelen teklifi camiadaki özveriyi gördükten sonra düşünmeden kabul ettiğini aktaran Awaziem, "Katkı sağlayıp takımın düşme hattının üzerine çıkması için geldim. Bu doğrultuda oynadığım maçlarda elimden geleni yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Takım olarak çok iyi bir uyum yakaladıklarını anlatan Nijeryalı defans oyuncusu, "Çok iyi bir ekip oluşturduk. Takım olma yolunda hızla ilerliyoruz. Görev aldığım maçlarda kalemizde bir gol gördük ama bu sadece bana bağlı değil. Kimlerine göre iyi kimilerine göre kötü oynamışımdır. Futbol kolektif bir oyun. Birlikte savunma yapıp birlikte hücum ediyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Birlikte hareket ederek takım olmayı başarınca güzel sonuçlar ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.


- "Turistik amaçlı değil üç puan için gidiyoruz"


Seri galibiyetlere rağmen alt sıralardan henüz kurtulamadıklarını ve hafta sonu Fenerbahçe'ye karşı mücadele edeceklerini hatırlatan Awaziem, Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki mücadelenin takdiri hak ettiğini kaydetti.

Ligin ikinci yarısında oynadıkları 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik aldıklarını hatırlatan Awaziem, Fenerbahçe maçının hikayesinin farklı olacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe büyük bir takım. Kesinlikle çok zor bir maç olacak. Biz turistik amaçlı değil üç puan için gidiyoruz. Bunu yapabileceğimizi biliyorum. Ligin ikinci yarısının başında neler yapabileceğimizi gösterdik. Fenerbahçe'yi de yeneceğimize inanıyorum. Bu bizim için bir adım olmayacak. Herhangi bir maç gibi oynayacağız. Son derece hazır odaklanmış maça çıkacağız. Üç puanı almak istiyoruz."

Awaziem, hedefinin her zaman elinden gelenin en iyisini yapmak olduğuna değinerek, "Amacım forvet oyuncularına gol attırmamak. Burada olduğum müddetçe mücadeleden korkmadan, kimseden çekinmeden ve geri adım atmadan takımım için her şeyi yapmaya gayret edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Geleceği için büyük hayalleri olduğunun altını çizen genç Nijeryalı oyuncu, kariyer planlaması ile ilgili şunları aktardı:

"Hedefim en üst seviye liglerde ve takımlarda oynamak. Çaykur Rizespor'da olmaktan elbette çok mutluyum. İçeride ve dışarıda ciddi taraftar desteği görüyoruz. Bunu hissetmek çok güzel bir his ama bireysel olarak bazı hedeflerim var. Olabilecek en üst ligde oynamak istiyorum. Şu anda en iyi ligin İngiltere Premier Lig olduğunu düşünüyorum. O seviyede Almanya ve İtalya'yı da sayabilirim. Bu liglerdeki en üst seviye takımlarda oynamak isterim."

Chidozie Awaziem, başarıya giden en büyük gücün taraftar desteği olduğunu ve lig sonuna kadar destek beklediklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:08
  1. Chidozie Awaziem
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  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig

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