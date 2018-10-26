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Fenerbahçe'yi 2 golle yıkan Bakkali bakın kim çıktı

Fenerbahçe'ye iki gol atan Anderlecht futbolcusu Bakkali göz dolduran performansıyla sosyal medyada gündem oldu.

26 Ekim 2018 Cuma 11:10
Fenerbahçe'yi 2 golle yıkan Bakkali bakın kim çıktı

Dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı. Anderlecht takımının 2 golünü de atan 22 yaşındaki genç oyuncu Zakaria Bakkali, performansıyla beğenileri topladı.

2013-2014 ve 2015'te PSV'de oynadığı dönemlerdeki teknik direktörü Phillip Cocu olması, dikkat çeken ayrıntıydı. Sosyal medyada Türk futbol severlerin de beğenisini kazanan Belçikalı genç oyuncunun gelecek sezon Türkiye'ye gelmesini isteyenler de vardı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 11:10
  1. zakaria bakkali
  2. avrupa ligi
  3. uefa
  4. anderlecht

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