Fenerbahçe'ye verilen penaltı doğru mu? Eski hakemlerden olay yorumlar!

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un Trio ekibi, Başakşehir - Fenerbahçe maçında verilen penaltı ile ilgili kararı değerlendirdi. İşte Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran'ın yorumları...

Bülent Yıldırım: "Bizim stoperlerimizde bu hastalık var. Gelince penaltı olur diyoruz. Kolu genişletti. Pozisyon içeride. Net bir genişletme var ve doğru bir penaltı. Tartışılacak hiçbir şey yok."

Deniz Çoban: "Pozisyon içeride şüphe yok. Kural böyle pozisyonlarda vücudunu genişletmesi, kolunu topun önüne koymasını yeterli görüyor."

Bahattin Duran: "Onur Ergün'ün eli ve kolu doğal konumda değil. Dirseğini vücuduna yapıştırarak gitse ve dönse farklı. Dirseğinizi açınca, buraya gelirse top bu artık ihlal. Abdulkadir pozisyonu biraz geç çalmış."