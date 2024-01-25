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Spor Fenerbahçe'ye verilen penaltı doğru mu? Eski hakemlerden olay yorumlar!
Spor

Fenerbahçe'ye verilen penaltı doğru mu? Eski hakemlerden olay yorumlar!

Yeniakit Publisher
2024-01-25 09:53:00 -
Fenerbahçe'ye verilen penaltı doğru mu? Eski hakemlerden olay yorumlar!

beIN SPORTS'un Trio ekibi, Başakşehir - Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un Trio ekibi, Başakşehir - Fenerbahçe maçında verilen penaltı ile ilgili kararı değerlendirdi. İşte Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran'ın yorumları...

Bülent Yıldırım: "Bizim stoperlerimizde bu hastalık var. Gelince penaltı olur diyoruz. Kolu genişletti. Pozisyon içeride. Net bir genişletme var ve doğru bir penaltı. Tartışılacak hiçbir şey yok."

Deniz Çoban: "Pozisyon içeride şüphe yok. Kural böyle pozisyonlarda vücudunu genişletmesi, kolunu topun önüne koymasını yeterli görüyor."

Bahattin Duran: "Onur Ergün'ün eli ve kolu doğal konumda değil. Dirseğini vücuduna yapıştırarak gitse ve dönse farklı. Dirseğinizi açınca, buraya gelirse top bu artık ihlal. Abdulkadir pozisyonu biraz geç çalmış."

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