Fenerbahçe'ye transfer oldu, Galatasaray'ı tek kalemde sildi

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, sarı lacivertlilerle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki futbolcu imza öncesinde ise Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları sildi.

Galatasaray'a dair tüm paylaşımlarını kaldıran oyuncunun bu hamlesi sarı lacivertli taraftarlar tarafından olumlu karşılanırken sarı kırmızılı futbolseverler ise yapılana anlam veremedi.