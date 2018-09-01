Fenerbahçe'ye transfer oldu, Galatasaray'ı tek kalemde sildi
Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Tolga Ciğerci, imza töreni öncesi sosyal medya hesabında bulunan bütün Galatasaray fotoğraflarını sildi.01 Eylül 2018 Cumartesi 09:56
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, sarı lacivertlilerle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki futbolcu imza öncesinde ise Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları sildi.
Galatasaray'a dair tüm paylaşımlarını kaldıran oyuncunun bu hamlesi sarı lacivertli taraftarlar tarafından olumlu karşılanırken sarı kırmızılı futbolseverler ise yapılana anlam veremedi.
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