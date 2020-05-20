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Spor

Fenerbahçe'ye teknik direktör iddiası: Vincenzo Montella

Ersun Yanal'ın boşluğunu doldurmak isteyen Fenerbahçe aradığı teknik direktörü İtalya'da buldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 23:15:00 -
Fenerbahçe'ye teknik direktör iddiası: Vincenzo Montella

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından teknik direktör konusu bir türlü netleşmedi. Sarı-Lacivertli takımla birçok antrenörün ismi anılıyor.

Yeni teknik adam İtalya'dan

Fenerbahçe taraftarı teknik direktörün kim olacağını beklerken sürpriz bir isim sarı-lacivertlilerin gündemine geldi. Son olarak Fiorentina'yı çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam Vincenzo Montella önerildi. İtalyan isim Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Devre arasında Fiorentina ile yollarını ayıran Montella kulübünden yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyordu. Fenerbahçe yönetiminin İtalyan teknik adam ile ilgili vereceği karar şimdiden merak konusu.

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