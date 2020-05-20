Fenerbahçe'ye teknik direktör iddiası: Vincenzo Montella
Ersun Yanal'ın boşluğunu doldurmak isteyen Fenerbahçe aradığı teknik direktörü İtalya'da buldu.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından teknik direktör konusu bir türlü netleşmedi. Sarı-Lacivertli takımla birçok antrenörün ismi anılıyor.
Yeni teknik adam İtalya'dan
Fenerbahçe taraftarı teknik direktörün kim olacağını beklerken sürpriz bir isim sarı-lacivertlilerin gündemine geldi. Son olarak Fiorentina'yı çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam Vincenzo Montella önerildi. İtalyan isim Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.
Devre arasında Fiorentina ile yollarını ayıran Montella kulübünden yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyordu. Fenerbahçe yönetiminin İtalyan teknik adam ile ilgili vereceği karar şimdiden merak konusu.