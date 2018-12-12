Fenerbahçe'ye sürpriz golcü Demba Ba!

yeniakit.com.trAra transfer döneminde forvet hattına takviye yapması beklenen Fenerbahçe sürpriz bir isme yöneldi.

Demba Ba bombası!

Ligde alınan kötü sonuçların ardından küme düşme potasına giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Ligde gol yollarında sıkınyı yaşayan Fenerbahçe'ye bomba bir isim önerildi. Menajerlerin Fenerbahçe kurmaylarına ligimizde bir dönem Beşiktaş ve Göztepe forması giyen şimdilerde ise Çin takımlarından Shanghai Shenhua'yı forması giyen Demba Ba'yı önerdiği iddia edildi. Menajerlerin Süper Lig'i yakından tanıması ve Çin'den ayrılmak isteyen Demba Ba'nın da tekrardan Türkiye'de futbol oynamak istediğini dile getirdi.

Fenerbahçe'nin onay vermesi halinde 32 yaşındaki golcü oyuncu için Çin kulübüne 6 aylık kiralama teklifi önerisini sunacağı kaydedildi.

Demba Ba'nın Çin kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Slimani ile yollar ayrılacak!

Yaz transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den transfer edilen ancak istediği verimi bir türlü veremeyen İslam Slimani ile yolların ayrılmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Yeniakit.com.tr