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Spor

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü Demba Ba

Gelecek sezonda ligde gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen Fenerbahçe, Başakşehir'in golcüsü Demba Ba için kolları sıvadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 23:32:00 -
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü Demba Ba

Gelecek sezonda ligde gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de forvet arayışları devam ediyor.

Tanıdık golcü

Sarı lacivertli ekip Medipol Başakşehir'de tekrardan eski günlerine dönen ve attığı gollerle adından söz ettiren Demba Ba için kolları sıvadı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörün belirlenmesinin ardından Senegalli golcü için İstanbul temsilciyle masaya oturacağı iddia edildi.

 

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