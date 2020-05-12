Fenerbahçe'ye sürpriz forvet Demba Ba
Ligi tanıyan golcülere yönelen Fenerbahçe, Demba Ba için kolları sıvamaya başladı.
Ligi tanıyan golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Demba Ba ısrarı!
Fenerbahçe kurmayları yeni sezonda da gol sıkıntısı yaşamamak için ince eleyip sık dokuyor. Sarı lacivertli ekip Medipol Başakşehir'de başarılı bir performans sergileyen Demba Ba'yı tekrardan gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin bir diğer İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir'in kapısını çalacağı öne sürüldü.