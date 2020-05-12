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Spor

Fenerbahçe'ye sürpriz forvet Demba Ba

Ligi tanıyan golcülere yönelen Fenerbahçe, Demba Ba için kolları sıvamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:25:00 -
Fenerbahçe'ye sürpriz forvet Demba Ba

Ligi tanıyan golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Demba Ba ısrarı!

Fenerbahçe kurmayları yeni sezonda da gol sıkıntısı yaşamamak için ince eleyip sık dokuyor. Sarı lacivertli ekip Medipol Başakşehir'de başarılı bir performans sergileyen Demba Ba'yı tekrardan gündemine aldı.

Fenerbahçe'nin bir diğer İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir'in kapısını çalacağı öne sürüldü.

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