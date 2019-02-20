Fenerbahçe'ye şok! Uçak kalkış yapamadı UEFA Avrupa Ligi son 32'i turu rövanş maçında Zenit ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle Rusya'ya gidemedi.

Rusya'nın Zenit takımıyla oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32'i turu rövanş maçı için Rusya'ya gidecek olan Fenerbahçe'nin uçağı sis nedeniyle kalkış yapamadı. Sarı lacivertliler, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Zenit'le Sain Petersburg Stadı'nda saat 20.55'te son 16'ya kalmak için karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'yi Rusya'ya götürecek uçağın sis nedeniyle rötar yaptığı bildirildi. Yaşanan bu aksaklık nedeniyle sarı lacivertlilerin programında da değişiklik yaşanacak. Daha önce açıklanan, Ersun Yanal'ın bu akşam son antrenman öncesi düzenleyeceği basın toplantısı saat 18.00'den 19.00'a, antrenman saati ise 18.30'dan 19.30'a alındı.

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