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Fenerbahçe'ye potada İtalyan konuk

Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi 12. hafta mücadelesinde yarın İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımıyla karşılaşacak

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:39
Fenerbahçe'ye potada İtalyan konuk

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 12. haftasında yarın İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç saat 21.30'da başlayacak.

Şu ana kadar sadece bir kez mağlup olan ve 10 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, ligde lider durumda bulunuyor.

AX Armani Exchange Olimpia Milan ise altı galibiyet ve beş mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.

THY Avrupa Ligi'ndeki son yenilgisini 4. haftada diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes'e karşı alan Fenerbahçe, üst üste 7 karşılaşmayı kazandı.

Avrupa Ligi'nde İtalyan temsilcisiyle yaptığı 12 maçın 9'unda galip gelen sarı-lacivertlilerin, son 8 maçta rakibine karşı yenilgisi bulunmuyor.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 11:39
  1. AX Armani Exchange Olimpia Milan
  2. Basketbol
  3. Fenerbahçe
  4. THY Avrupa Ligi

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