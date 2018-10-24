Fenerbahçe'ye Milli Takım'dan yeni hoca!

Milli Takım'da kaleci departmanının başında bulunan Alper Boğuşlu Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Sarı-Lacivertli takım ve Boğuşlu arasında görüşmeler devam ediyor. Taraflar prensipte anlaştı ve yakın zamanda transfer resmiyete dönüşecek.

Kısa süre önce Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın eski yardımcıları ve kaleci antrenörü Murat Öztürk ile yollar ayrılmıştı. Öztürk'ün yerine geçici olarak U21 takım kaleci antrenörü Erdem Bali görev yapıyordu.

Alper Boğuşlu kimdir?

1962 Trabzon Akçaabat doğumlu olan Alper Boğuşlu Trabzonspor alt yapısında futbola başladı. 5 sezon boyunca Trabzonspor forması giydi ve 2 şampiyonluk kadrosunda yer aldı. Ayrıca Göztepe, Kayserispor ve Kocaelispor formaları giydi.

Futbolu bıraktıktan sonra kaleci antrenörlüğü yapan Alper Boğuşlu uzun yıllar Trabzonspor'da Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptı. Tolga Zengin ve Onur Kıvrak gibi kalecilerin yetişmesinde büyük paya sahip. Fatih Terim'in A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından Milli Takım kaleci departmanının başına getirildi. O dönemden bu yana Milli Takım'larda görev yapıyor.