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Fenerbahçe'ye kupada şok! Sakatlandı

Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında evinde Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de, yıldız oyuncu Michael Frey sakatlandı.

06 Aralık 2018 Perşembe 21:14
Fenerbahçe'ye kupada şok! Sakatlandı

Fenerbahçe'de Valbuena ve Ayew'in ardından bir sakatlık daha yaşandı. Sarı-Lacivertliler'de Frey sakatlanarak oyundan çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı.

İsviçreli futbolcu gol pozisyonunda sakatlık yaşayarak oyundan çıktı.

Sarı-Lacivertliler'de Frey'in yerine oyuna Eljif Elmas dahil oldu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 21:14
  1. Giresun
  2. Michael Frey
  3. Fenerbahçe

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