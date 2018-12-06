Fenerbahçe'ye kupada şok! Sakatlandı

Fenerbahçe'de Valbuena ve Ayew'in ardından bir sakatlık daha yaşandı. Sarı-Lacivertliler'de Frey sakatlanarak oyundan çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı.

İsviçreli futbolcu gol pozisyonunda sakatlık yaşayarak oyundan çıktı.

Sarı-Lacivertliler'de Frey'in yerine oyuna Eljif Elmas dahil oldu.