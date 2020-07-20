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Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! Suudi Arabistan'dan teklif var

Fenerbahçe'nin uzun süredir ilgilendiği ve prensipte analaştığı ileri sürülen Diego Perotti’den kötü haber geldi. Roma'nın yıldızı için Suudi Arabistan'dan teklif var. Kanarya'nın nasıl bir adım atacağı merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 11:10:00 -
Fenerbahçe'ye kötü haber! Suudi Arabistan'dan teklif var

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Diego Perotti için Suudi Arabistan'dan teklif var. Kanarya, sol beke takviye için 31 yaşındaki oyuncunun peşine düşerken, 1 yıl kontratı kalması nedeniyle Roma ile makul bir bedel için masaya oturmuştu.

Ancak İtalyan kulübü rotayı değiştirdi. Al-Shabab'ın Roma'ya önce 2 milyon Euro ardından da 2.5 milyon Euro teklif ettiği ve oyuncuya da 2.5 milyon Euro önerdiği öne sürüldü.

Roma ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcu, sol kanat, sağ kanat ve 10 numara mevkilerinde forma giyiyor. Kariyerine Sevilla'da başlayan Arjantinli futbolcu, Boca Juniors, Genoa ve Roma'da oynadı.

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