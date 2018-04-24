Fenerbahçe'ye kötü haber! PFDK'ya...
Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'la ile mücadele eden Fenerbahçe, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.24 Nisan 2018 Salı 18:17
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçta taraftarların kötü tezahüratı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler aldı:
" FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 23.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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