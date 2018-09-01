Fenerbahçe'ye Kadıköy'de şok!

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaştı. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 3-2 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 13. dakikada Ayew ve 57. dakikada Slimani atarken, Kayserispor'a galibiyeti getiren goller 52. dakikada Mensah 61. dakikada kendi kalesine Skrtel ve 69. dakikada Chery'den geldi.

Kayserispor'da Şamil Cinaz 82. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Fenerbahçe 4 maç 3. mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı. Kayserispor ise 8 puana yükseldi.