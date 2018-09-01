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Fenerbahçe'ye Kadıköy'de şok!

Fenerbahçe, Süper Lig'in dördüncü haftasında evinde konuk ettiği Kayserispor'a 3-2 mağlup olarak üst üste üçüncü kez mağlubiyeti yaşadı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 21:17
Fenerbahçe'ye Kadıköy'de şok!

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaştı. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 3-2 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 13. dakikada Ayew ve 57. dakikada Slimani atarken, Kayserispor'a galibiyeti getiren goller 52. dakikada Mensah 61. dakikada kendi kalesine Skrtel ve 69. dakikada Chery'den geldi.

Kayserispor'da Şamil Cinaz 82. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Fenerbahçe 4 maç 3. mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı. Kayserispor ise 8 puana yükseldi.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 21:17
  1. Fenebahçe
  2. Kayserispor

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