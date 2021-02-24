Fenerbahçe'ye iyi haber
Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe'nin Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.
Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe'nin Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.
Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışması yapıldı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
İrfan Can Kahveci ile Filip Novak antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Luiz Gustavo özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı. Sadık Çiftpınar ise belindeki ağrı sebebiyle tedavi gördü.
İrfan Can Kahveci ve Novak'ın Trabzonspor maçında kadroda yer alması bekleniyor. Gustavo'nun durumu ise belirsizliğini koruyor.