Fenerbahçe'ye iki kötü haber birden! Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin ardından iki futbolcu daha sakatlandı. El bileğinde çatlak meydana gelen Serdar Aziz 2 hafta, ayağı burkulan Tolgay Arslan ise 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'deTolga Ciğerci'nin ardından iki futbolcu daha sakatlandı. El bileğinde çatlak meydana gelen Serdar Aziz 2 hafta, ayağı burkulan Tolgay Arslan ise 1 ay sahalardan uzak kalacak. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de tatsız haberler peş peşe gelmeye başladı. Geçtiğimiz sezon sakatlıklar yüzünden hiç oynamayan Tolga Ciğerci, Hertha Berlin maçı öncesi sağ alt adelesinde yaşadığı sertleşme nedeniyle karşılaşmada forma giyememişti. Tolgay'ın ayak lifleri zedelendi Alman ekibine karşı oynanan karşılaşmada ayağı burkulan ve liflerinde zedelenme meydana gelen Tolgay Arslan'ın en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. El bileğinde çatlak meydana gelen Serdar Aziz'in ise 2 hafta sonra oynayacak duruma gelecek.

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