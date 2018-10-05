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'Fenerbahçe'ye hoca olma hayalim var'

Teknik direktör Özat, Cocu'nun takımda kalması gerektiğini belirtirken "Fenerbahçe teknik direktörlüğü için bir beklentim yok ama hayalim var.'' dedi.

05 Ekim 2018 Cuma 10:00
'Fenerbahçe'ye hoca olma hayalim var'

Teknik direktör Ümit Özat, A Spor'a konuk oldu. Ümit Özat, sarı lacivertli takımın son haftalarda aldığı başarısız sonuçlara rağmen Cocu'ya inandığını açıkladı. Bir anda her şeyin değişmeyeceğini belirten Ümit Özat, "Cocu'ya inanıyorum. Kadroda değişim arıyor ve bu süreçteki denemelerine inanıyorum. Bu insanlar sistem insanıdır. Bir anda her şey değişmez. Türkiye'ye ne hocalar geldi gitti. Sorunu da biraz kendimizde aramalıyız. Ben açık konuşayım, Cocu'ya inanıyorum" dedi.

"COCU GÖNDERİLİRSE BU ZAMANA KADARKİ SÖYLEMLERLE ZIT TAVIR SERGİLENMİŞ OLUR"
Cocu gönderilirse, Fenerbahçe yönetiminin kendisiyle tezat düşeceğini söyleyen genç teknik adam, "Fenerbahçe'de her şey baştan aşağı yeni. Fenerbahçe yönetimi Cocu'nun geleceğiyle ilgili tasarrufta bulunursa bugüne kadar yapılan söylemlerle ilgili tamamen zıt bir tavır sergiler. Cocu'dan sonra kim gelirse gelsin, Fenerbahçe'nin hem şampiyon olacağını mı zannediyorsunuz? Ya da bu yarışa ortak mı olacağını sanıyorsunuz? 10-12 puan gibi bir fark varken, yeni teknik direktör bir öncekinden daha başarılı olmadı bugüne kadar. Fenerbahçe için bu yıl kaybolacaksa, Cocu ile kaybolmalı" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HAYALİ
Fenerbahçe'yle ilgili hayalini de açıklayan Ümit Özat, "Fenerbahçe teknik direktörlüğü için bir beklentim yok ama hayalim var. Ekranlara çıkıp ben niye değilim demek teknik adama yakışan şeyler değil. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a mal olmuş birinin hedefi tabii ki o kulüplerde çalışmaktır. Böyle bir beklentim yok tabii ki hayalim var. Hayal kuruyorum ama hayal görmüyorum, bunlar farklı şeyler" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 10:00
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