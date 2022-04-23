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Spor Fenerbahçe'ye genç Tavşan geliyor!
Spor

Fenerbahçe'ye genç Tavşan geliyor!

Süper Lig'de formunu arttıran ve 2. sırada bulunan sarı-lacivertli ekipte gelecek sezon adına transfer çalışmaları başladı. Fenerbahçe'nin, Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen'de forma giyen Türk asıllı Hollandalı futbolcu Elayis Tavşan'ı istediği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 16:24:00 -
Fenerbahçe'ye genç Tavşan geliyor!

Süper Lig'de formunu arttıran ve 2. sırada bulunan sarı-lacivertli ekipte gelecek sezon adına transfer çalışmaları başladı. Fenerbahçe'nin, Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen'de forma giyen Türk asıllı Hollandalı futbolcu Elayis Tavşan'ı istediği ifade edildi. 

Süper Lig'de formunu yükselten ve 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. 7+4 yerli kuralı nedeniyle gözünü yerli isimlere çeviren sarı-lacivertli takımda sürpriz bir isim gündeme geldi. Fenerbahçe'nin NEC Nijmegen'de forma giyen Türk asıllı Hollandalı futbolcu Elayis Tavşan'ı istediği ifade edildi.

 

20 yaşındaki oyuncu için girişimlere başlandığı iddia edildi. Bu sezon Hollanda ekibinde toplamda 29 maça çıkan futbolcu 7 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. 20 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yazında bitiyor ancak NEC Nijmegen'in 1 sene daha kontratı uzatma opsiyonu bulunuyor.

Yetenekli futbolcu sağ ve sol kanatın yanı sıra merkez santrfor da oynayabiliyor.

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