Fenerbahçe'ye Brezilyalı kanat geliyor

Süper Lig'de 2. sırada bulunan sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi ön elemesi bileti almak istiyor. Gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe'nin Shakhtar forması giyen David Neres ile ilgilendiği ifade edildi.

Süper Lig'de 2. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi için ön eleme bileti almak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.

Sarı-lacivertli takım gündemine sürpriz bir ismi aldı. Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'ten David Neres ile ilgilendiği ifade edildi.

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Brezilyalı yıldızın durumu belirsizliğini koruyor.

25 yaşındaki futbolcu, ocak ayında 12 milyon Euro bedelle Ajax'tan Shakhtar'ın yolunu tutmuştu.

David Neres'in Ukrayna ekibiyle 2026 yıl sonuna kadar sözleşmesi bulunsa da savaş nedeniyle takımdan ayrılabilir. Brezilyalı yıldızın 20 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. David Neres Brezilya Milli Takım formasını 7 kez giydi ve 1 gol kaydetti. 25 yaşındaki futbolcu sağ ve sol kanatta forma giyebiliyor.