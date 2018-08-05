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Fenerbahçe'ye Andre Ayew'den kötü haber! Benfica maçında...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew sakatlığı sebebiyle bugünkü idmana çıkamadığı belirtildi.

05 Ağustos 2018 Pazar 14:27
Fenerbahçe'ye Andre Ayew'den kötü haber! Benfica maçında...

Portekiz'e götürülecek Ganalı yıldızın Benfica karşısında ilk 11'de olması beklenmiyor. Mehmet Topal'ın antrenmana çıkması ise yüzleri güldürdü.

Fenerbahçe'nin salı günü Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynayacağı Benfica maçı için ilk 11 şekillenmeye başladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew ayak bileğinden sakatlığı nedeniyle antrenmana çıkmadı. Maç kadrosunda yer alacak Ganalı oyuncunun ilk 11'de oynaması beklenmiyor. Zorlu Benfica deplasmanında savunması daha güçlü olan Nabil Dirar'ın formaya yakın olduğu bildirildi.

Antrenmanda yer alan Mehmet Topal'ın da ilk 11'de sahaya çıkacağı öğrenildi.   

(Skorer)

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 14:27
  1. Fenerbahçe
  2. Andre Ayew
  3. Benfica

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