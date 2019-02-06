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Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Sloukas'tan Türkiye mesajı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Yunan oyuncusu Kostas Sloukas:- "Türkiye'de bulunduğum 4 yıl boyunca bir kez bile nefret görmedim. Taraftarlar beni her zaman kucakladılar, sevdiler ve desteklediler"

06 Şubat 2019 Çarşamba 22:21
Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Sloukas'tan Türkiye mesajı

ATİNA (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Yunan oyuncusu Kostas Sloukas, "Türkiye'de bulunduğum 4 yıl boyunca bir kez bile nefret görmedim. Taraftarlar beni her zaman kucakladılar, sevdiler ve desteklediler." dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen yemeğe katılan Sloukas, Yunanistan'ın devlet haber ajansı AMNA'ya açıklamalarda bulundu.

Sloukas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yemeğe katılmanın büyük bir onur olduğunu ifade ederek, yemekteki atmosferin oldukça iyi ve olumlu olduğunu, iki liderle de bir süre sohbet ettiğini söyledi.

Siyasi tartışmalara girmek istemediğini ve sahada elinden gelenin en iyisini yapmayı hedeflediğini kaydeden Sloukas, "Türkiye'de bulunduğum 4 yıl boyunca bir kez bile nefret görmedim. Taraftarlar beni her zaman kucakladılar, sevdiler ve desteklediler." ifadelerini kullandı.

Sloukas, ülkesini Türkiye'de temsil ettiğini ve herkesin kültürüne ve inançlarına saygı duyduğunu belirterek, Türkiye'de de inançlarına her zaman saygı gördüğünü kaydetti.

Cuma günü THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında karşılaşacakları Panathinaikos'un ligde 11'inci sırada bulunmayı hak etmediğini ifade eden Sloukas, "Bizim için özel bir maç. Sadece benim için değil tüm takım çünkü Panathinaikos Avrupa'nın en büyük takımlarından biri." diye konuştu.



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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 22:21
  1. Basketbol
  2. Fenerbahçe Beko
  3. Kostas Sloukas
  4. YUNANİSTAN

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